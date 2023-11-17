الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

فريد زهران يعقد مؤتمرًا جماهيريًا اليوم بالبدرشين

فريد زهران
فريد زهران

يعقد المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مؤتمرًا جماهيريًا اليوم الجمعة، بمحافظة الجيزة مركز البدرشين قرية أبورجوان القبلى، لعرض البرنامج الانتخابي  للمرشح الرئاسي.

وأكدت الحملة، أن المرشح الرئاسي فريد زهران، عقد عدد من المؤتمرات الجماهيرية، لعرض برنامجه الانتخابي على المواطنين، حيث سبق أن أعلنت حملة زهران عن أنه تم اختيار "الشمس" رمزًا للمرشح، ورقمه في كشوف المرشحين (2).

 

عرض ملامح البرنامج الانتخابي 

وأعلن الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، عن تنظيم مؤتمر جماهيري للمرشح بمحافظة الجيزة مساء اليوم الجمعة، كما أنه من المقرر تنظيم مؤتمر بالفيوم غدًا السبت.

وأشار الشناوي، إلى أنه سيتم عرض الملامح الأساسية للبرنامج الانتخابي- خلال المؤتمرات- بمحاوره الثلاثة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وأوضح: أن "فلسفة السياسة الاجتماعية للبرنامج؛ تنطلق من قاعدة التمكين الاجتماعي للفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا بمجتمعنا، والتي عَرَّضَتها الأزمة الاقتصادية الأخيرة- بموجاتها المتعاقبة- إلى مزيدٍ من التَّضرُّر الشامل لكافة مناحي الحياة".
وأضاف، أما المحور الاقتصادى لبرنامجنا فيرتكز على (نمو استثمارات - ونمو الوظائف - ومكافحة التضخم - وتقليص الديون).

ولفت إلى أن رؤية المرشح الرئاسي فريد زهران، في الملف الاقتصادي تقوم على عدة محاور أساسية، تندرج تحتها السياسات والبرامج التفصيلية، كما ينطلق البرنامج السياسي من ضرورة التغيير التدريجي لطريقة إدارة الشئون العامة للبلاد.

فريد زهران مؤتمر المرشح الرئاسي البدرشين البرنامج الإنتخابي

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