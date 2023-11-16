الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المرشح الرئاسى فريد زهران يستقبل السفير الأسترالى بالقاهرة

فريد زهران
فريد زهران

استقبل  فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وقيادة الحزب، وفدا من السفارة الأسترالية بقيادة السفير الأسترالي أكسل وابنهورست.

استعرض اللقاء تطورات المشهد السياسي في مصر والإقليم، والعلاقات الثنائية بين مصر وأستراليا وإمكانات التعاون الاقتصادي في جذب الاستثمارات الأسترالية إلى مصر وزيادة حجمها.

وعلى مستوى القضية الفلسطينية، أبدى فريد زهران وقيادة الحزب انزعاجهم الشديد من الموقف الرسمي الغربي، وحالة الصمت الكبير تجاه ما يحدث في قطاع غزة إزاء الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على المدنيين الفلسطينيين، والتي لا تتوقف ولا تستثني المستشفيات ودور العبادة، وتستمر في ممارسات للإبادة الجماعية وسياسة العقاب الجماعي الفاشية.

كما شدد فريد زهران وقيادات حزبه، أن هذه الاعتداءات الإسرائيلية تتكرر كل فترة كنتيجة ومحصلة لغياب حل الدولتين ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، وسياسات الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، التي يستحيل معها بناء استقرار في المنطقة، لأن حركات المقاومة لن تتوقف طالما لا يتحرك المجتمع الدولي لإيجاد حل وتسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

حضر اللقاء المهندس باسم كامل أمين عام الحزب، والنائبة أميرة صابر نائب رئيس الحزب، والنائب فريدي البياضي نائب رئيس الحزب، والدكتور محمد سالم المستشار السياسي وأمين الهيئة البرلمانية للحزب.

فريد زهران الحزب المصرى الديمقراطى السفارة الأسترالية السفير الاسترالى المشهد السياسى العلاقات الثنائية

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