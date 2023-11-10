حملة المرشح الرئاسى فريد زهران تطلق مؤتمرها الأول بأسيوط

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمتحدث الرسمي باسم الحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن الحملة تنظم أول مؤتمر انتخابي لها بصعيد مصر في محافظة أسيوط لمدة يومين.

وأوضحت النائبة أميرة صابر، أن المرشح الرئاسي فريد زهران، سيلتقي عددًا كبيرًا من المواطنين والرموز السياسية بمحافظة أسيوط، والتي اخترناها نقطة انطلاق لنا في فترة الدعاية الرسمية بانتخابات الرئاسة لما يمثله صعيد مصر من أهمية لنا.

تفاصيل البرنامج الانتخابي

وأضافت المتحدث الرسمي باسم الحملة، أن المؤتمر يتناول تفاصيل البرنامج الانتخابي وأولياته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، خاصة ما يراه المرشح وحملته من حلولٍ جادة لقضايا ومشكلات محافظات الصعيد والتنمية التي تحتاجها.

وأشارت إلى أن المؤتمر يتناول البرنامج الانتخابي اليوم، في تمام السادسة بمدينة أسيوط، كما يعقد أيضًا مؤتمرًا ثانيًا بالمحافظة غدًا الساعة ١ مساءً بمركز بساحل سليم، ثم الساعة ٦ مساءً بمركز الغنائم بمحافظة أسيوط.

وعقدت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، أمس، مؤتمرًا صحفيًا بأحد فنادق الجيزة؛ لعرض برنامجه الانتخابي الذي تم الانتهاء من إعداده على يد مجموعة من الخبراء.

وكشف البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران، أن هناك مجموعة من القرارات الأولى التي سيتخذها حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية مع ضرورة جدولة الديون المستحقة على مصر، ومفاوضة الدائنين، في مبادرة إعادة هيكلة الديون للدول الإفريقية، وطرح مبدأ مبادلة الديون بالاستثمارات، وإلزام الحكومة باستراتيجية تقليص الدين العام، ومنع الاقتراض خارج تمويل المشروعات ذات العائد الاقتصادي المباشر.

وتوجيه كل أجهزة الدولة والمؤسسات نحو مشروع وطني صناعي وزراعي وخدمي واجتماعي وثقافي، وإقرار خطة استراتيجية شاملة لمشروعات وطنية بهدف تشغيل العمالة، وللاكتفاء الذاتي والتصدير، وتعميق وتوطين الصناعة باستراتيجية صناعية تشارك فيها المؤسسات كافة.