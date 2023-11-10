محافظ أسيوط وجهاز تنمية المشروعات يبحثان توفير فرص عمل لأبناء المحافظة

عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا بمكتبه بديوان عام المحافظة، مع مسؤولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بهدف بحث سبل التعاون والتوسع في المشروعات الصغيرة ومعرفة الاحتياجات الاستثمارية للمحافظة لتوفير المزيد من فرص العمل لأبنائها.

يأتي ذلك في ضوء اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقطاع المشروعات الصغيرة باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية ونواة رئيسية لنهضة الصناعة وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور إيهاب عبدالحميد، مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بأسيوط، وأمجد سليم، نائب مدير جهاز تنمية المشروعات بأسيوط.

استعراض أنشطة الجهاز

واستعرض محافظ أسيوط، أنشطة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر خلال الفترة الماضية وما يقدمه من خدمات مالية مثل القروض والمنح وغير المالية والدعم الفني والتسويق الإلكتروني والتدريب على ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي للمرأة وورش العمل.

وأكد اللواء عصام سعد، أن المحافظة تعمل على التنسيق مع مختلف جهات الدولة للعمل على توفير أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للنهوض بهذا القطاع وزيادة مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن المحافظة تحرص على الوقوف بشكل مستمر على أية تحديات تواجه أصحاب هذه المشروعات وتعمل على وضع حلول دائمة تمكنهم من الاستمرار في مشروعاتهم وتطويرها والتوسع فيها.

وأشار المحافظ، إلى تقديم كل أوجه الدعم لقطاع المشروعات والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال والسعى إلى إتاحة المزيد من البرامج والإجراءات التي تهيئ المناخ اللازم للتشجيع من أجل نمو هذا القطاع المهم لتوفير المزيد من فرص العمل وفتح أسواق جديدة لتسويق المنتجات عبر الإنترنت.

وفي الوقت نفسه، تكون هناك أماكن لعرض تلك المنتجات في مختلف الجهات مؤكدًا على ضرورة توعية الشباب للاستفادة من القروض المقدمة من الجهاز لتنفيذ مشروعات حقيقية تساهم في تحسين مستوى معيشتهم، مشيدًا بالتعاون الوثيق والمثمر بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات لإتاحة خدمات متكاملة لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فضلًا عن دورهما ومساهمتها الفعالة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

من جهته، أوضح مدير جهاز تنمية المشروعات إيهاب عبدالحميد، أن الجهاز يبحث مع المحافظة زيادة سبل التعاون لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية بالمحافظة ومساعدة المواطنين على استغلال هذه الموارد لإقامة مشروعات جديدة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية تلبي احتياجات المواطنين بمختلف المراكز والقرى، لافتًا إلى أن الجهاز يعمل على تطوير آليات تقديم خدماته وتيسير حصول المواطنين عليها والوصول للفئات الأكثر احتياجًا في مختلف المراكز والقرى.