الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

استعلام مقر اللجنة الانتخابية عبر الهيئة الوطنية للانتخابات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

استعلام مقر اللجنة الانتخابية عبر الهيئة الوطنية للانتخابات من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية حاليا حيث يرغب الملايين من المقيدين في الكشوف الانتخابية في معرفة مكان الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 والتي تضم كافة بيانات الاقتراع الرئاسي.

استعلام مقر اللجنة الانتخابية عبر الهيئة الوطنية للانتخابات

يمكن للمواطنين المصريين الأكبر من 18 سنة معرفة مكان الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية من خلال رابط استعلام مقر اللجنة الانتخابية عبر الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال هذا الرابط https://www.elections.eg/ والذي تم تخصيصه لخدمة المواطنين في كافة محافظات الجمهورية وتوفير الوقت والجهد عليهم لمعرفة لجانهم الانتخابية حيث يتم ذلك وفقا للخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال هذا الرابط https://www.elections.eg/.
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن اللجان الانتخابية.
  • إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما للشخص الراغب في الاستعلام.
  • الضغط على كلمة استعلم أو عرض اللجنة.
  • ظهور مكان الإدلاء بالأصوات الانتخابية.

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كيفية تغيير اللجنة الانتخابية 2024

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات إمكانية تغيير مكان الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة من خلال هذا الرابط https://www.elections.eg/ حيث يختار المواطن أيقونة تغيير اللجنة الانتخابية ويدخل كافة البيانات المطلوبة ويتبع كافة الخطوات وتحديد منطقة السكن بدقة.

ويمكن أيضا استخدام الرقم الساخن للهيئة الوطنية للانتخابات عبر الرقم 15418 حيث تم تخصيص مجموعة مميزة من الموظفين للرد على استفسارات المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية لتسهيل وإزالة أى معوقات أمام المقيدين في الكشوف الانتخابية ولديهم حق الانتخابات والاقتراع والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

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عدد اللجان الانتخابية في مصر 

أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات الرئاسية أن عدد اللجان الانتخابية في مصر بلغ نحو 10 آلاف و85 مركز اقتراع ما بين مدرسة ومركز شباب على مستوى الجمهورية وذلك لأكثر من 67 مليون ناخب مقيدين بكشوف الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بجميع محافظات الجمهورية وذلك وفقا لتعداد كل محافظة.

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