منسق حملة السيسى بالكويت يؤكد أهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

أكد منسق حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالكويت أحمد الروبي أهمية المشاركة الإيجابية في الإنتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح الروبي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت، اليوم السبت- أن الاستعدادات التي تمت من قبل الحملة لتصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية، شملت مرحلتين، الأولى: إصدار التوكيلات للمرشحين الرئاسيين، والتي تصدرت فيها الكويت أكبر عدد من التوكيلات في الخارج، والثانية: إجراء العديد من اللقاءات مع أبناء الجالية بالكويت لتوعيتهم وحثهم على المشاركة في الانتخابات.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع العديد من الجهات والمسئولين في السفارة المصرية ودولة الكويت لتوفير الدعم اللوجستي، وتوفير كافة سبل الراحة للناخبين حتى تتم عمليات التصويت في أجواء احتفالية بين أبناء الجالية، مشيدا بالتعاون المثمر والجهود المبذولة من جميع العاملين بالسفارة والقنصلية المصرية بالكويت، على رأسهم سفير مصر ورئيس اللجنة الانتخابية بالكويت أسامة شلتوت.

من جهته، أكد رئيس حملة "كلنا معاك هنكمل المشوار" بالكويت المستشار جمال أبوالخير أهمية دعوة وحث جميع المصريين العاملين في الخارج إلى المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية المقبلة، والتي حددتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المقبل للمصريين بالخارج.

وشدد على أهمية الاصطفاف خلف القيادة السياسية في هذه الفترة العصيبة والأحداث التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية دفاعا عن مصر وأمنها القومي للمحافظة على الإنجازات التي تحققت علي مدار 10 سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة، والسير بسفينة الوطن إلى بر الأمان.

وبدوره، أشار منسق عام حملة "كلنا معاك هنكمل المشوار" محمود عشيش إلى قرب الانتهاء من وضع اللمسات الأخير لخطة عمل لجان الحشد والاستقبال والدعوة لتكثيف الحملات الإعلامية واللقاءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع جميع المصريين، بهدف التوعية والمشاركة في هذا العرس الديمقراطي الذي يعكس الوجه الحضاري لمصر، كما يعكس وعي المصريين بدقة المرحلة والظروف التي تمر البلاد.

عزم المصريين في الخارج على المشاركة والتعبير على رأيهم

ولفت إلى عزم المصريين في الخارج على المشاركة والتعبير على رأيهم وتمسكهم بخيار الديمقراطية لاستكمال طريق البناء والتعمير، والتأكيد على دعم الدولة ومؤسساتها واستعادة روح التعاون والمشاركة المجتمعية، مؤكدا ضرورة أن نقف يدا واحدة خلف قائدنا وزعيم نهضة مصر الحديثة الرئيس السيسي لدحر الشائعات ومواجهة المخاطر.

من جانبه، أشار عضو الحملة بالكويت المهندس عاطف متري إلى ضرورة إجراء العديد من اللقاءات عبر تطبيق "زووم" للجالية المصرية بالكويت، لحثهم على المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية، والاستعداد بتوفير المستندات المطلوبة للتصويت، وهي جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة الرقم القومي، حتى ولو كانت منتهية.

وقال مستشار رئيس تحرير جريدة "الأنباء" الكويتية حسام فتحي إن "الالتفاف حول القيادة السياسية في الوقت الراهن واجب وطني وسياسي واقتصادي وأمني ووجودي، وحساسية المرحلة الحالية توجب علينا جميعا المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية القادمة"، منوها بأن كافة فئات الشعب المصري من الجالية في الكويت خلف قيادتهم السياسية لعبور الوطن نحو الأمان والاستقرار.

وكان سفير مصر بالكويت أسامة شلتوت قد أعلن أنه تم الاتفاق على أن تكون أرض المعارض صالة (4 ب) بمنطقة مشرف بالكويت مقرا انتخابيا للمصريين، وذلك خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، التي ستبدأ في الأول من شهر ديسمبر المقبل، ولمدة ثلاثة أيام، كما تم التعاقد مع عدد من شركات الاتصالات بالكويت لتجهيز المقر الانتخابي بخدمات الإنترنت.