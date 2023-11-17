برلمانية: المشاركة في الانتخابات الرئاسية يدعم بناء الجمهورية الجديدة

أكدت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان الدولي على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لدعم جهود بناء الجمهورية الجديدة القائمة على التنمية والإيجابية والتمتع بالحقوق والواجبات.

وأضافت نصيف في بيان لها اليوم، أن المشاركة الإيجابية في عملية الانتخابات استحقاق دستوري هام وواجب وطني يستوجب من الجميع الالتزام به، للمساهمة في صناعة المستقبل الأفضل لهذا الوطن والأجيال المتلاحقة، لافتة إلى أهمية ذلك في رسم الخريطة السياسية بمصر، ودعم استقرار الدولة المصرية والنهوض بها.

مساندة الرئيس السيسي في جهوده لتحقق الأمن والاستقرار والرخاء والتصدي للتحديات الصعبة

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية أيضا تأتي في إطار دعم جهود الدولة في ظل التحديات التي تواجهها على كل المستويات المحلية والعالمية، مؤكدة أن المشاركة هي الطريق نحو التغيير والإصلاح وبناء مجتمع ديمقراطي تسوده الحريات والعدالة والمساواة، وتكمن أهميتها في أهمية شعور المواطن بمدى تأثير صوته الانتخابي في العملية الانتخابية، فهذا التأثير يؤكد أن المسيرة الديمقراطية تسير على نهج سليم.

وشددت عضو البرلمان الدولي على ضرورة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتعمير ومشروعات قومية ضخمة، وأيضا ما بدأه من إنجازات كبيرة وإصلاح سياسي واقتصادي شامل، لتوفير حياة كريمة ملاءمة وإنسانية.

ونوهت نصيف بأن الرئيس السيسي واجه تحديات صعبة منذ توليه أمور البلاد واستطاع ومعه الشعب من خلفه أن يقهر الإرهاب ويحقق الأمن والأمان ويسير بمصر نحو الريادة العربية والإفريقية والدولية، وحقق إنجازات في مختلف المجالات، ومازال يواجه الصعوبات من كل الاتجاهات ويحارب في كل الجوانب من أجل أمن واستقرار مصر ورخاءها، الأمر الذي يتطلب من الجميع الاصطفاف خلفه لاستكمال تلك المسيرة.