الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عايدة نصيف تفوز بمنصب أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بـ"الشيوخ"

الدكتورة عايدة نصيف
الدكتورة عايدة نصيف

فازت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، بمنصب أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ، وذلك في انتخابات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس.

 وتوجهت "نصيف"،  بالشكر لأعضاء اللجنة على تجديد الثقة فيها، لافتة إلى أن اللجنة ستبذل قصارى جهدها بدور الانعقاد الرابع في استكمال مناقشة أجندة اللجنة التشريعية سواء الخاصة بمشروعات القوانين، أو المتعلقة بالمقترحات التي ترد من السادة الأعضاء بالمجلس، وكذلك اي موضوعات تتعلق بعمل اللجنة ستجد على الأجندة.

وأشارت في بيان، إلى أن مجلس الشيوخ يعود لدور الانعقاد الرابع، بالتزامن مع توقيت مهم يستعد فيه الشعب للمشاركة في أهم استحقاق دستوري وهو انتخابات رئاسة الجمهورية.

ودعت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، المواطنين بضرورة النزول بقوة والادلاء بأصواتهم في الانتخابات.

مجلس الشيوخ لجنة العلاقات الخارجية اللجان النوعية أجندة اللجنة التشريعية مشروعات القوانين الشعب المصري

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