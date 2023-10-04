الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مجلس الشيوخ يوافق في جلسته الثانية على القوائم الخاصة باللجان النوعية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق  مجلس الشيوخ في جلسته الثانية المنعقدة برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وكيل المجلس على القوائم الخاصة باللجان النوعية بصورة نهائية.

 لم يتقدم أي نائب بأي من المقترحات أو التظلمات أو إبداء أي آراء على القوائم 

وقال المستشار بهاء الدين أبوشقة، إنه لم يتقدم أي نائب بأي من المقترحات أو التظلمات أو بتقديم أي آراء على تلك القوائم، وبالتالي تم عرض الموضوع على المجلس الذي وافق على القوائم بصورة نهائية. 

كما قدم وكيل مجلس الشيوخ خلال جلسة الامس الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع، القواعد والشروط الخاصة بالعملية الانتخابية لهيئات مكاتب اللجان النوعية، والتي تتوافق مع اللائحة والقانون والأعراف البرلمانية. 

وشهدت هذه الجلسة تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٤۰۹) لسنة ٢٠٢٣، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول.

كما شهدت تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (۲۸۷) لسنة ۲۰۲۳ بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول. 

يستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل

كما شهدت الجلسة الثانية أمس إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة وتنص المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

 ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.

مجلس الشيوخ اللجان النوعية العملية الانتخابية الاعراف البرلمانية الفصل التشريعي

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