وكيل الشيوخ: ترشح الرئيس السيسى للحفاظ على مقدرات الوطن وما حققته الدولة من مكتسبات وإنجازات

أكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه لولاية رئاسية جديدة يأتي للحفاظ على مقدرات الوطن وما حققته الدولة من مكتسبات وإنجازات في عهده، مؤكدًا أن كلمات الرئيس السيسي أمس ترجمت وجسدت سنوات من الجهد والعرق والمثابرة، منذ تولية المسئولية في 2014 حماية للوطن والمواطن.

وأضاف أبوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانين، عقب الجلسة العامة اليوم، أن استجابة الرئيس السيسي لنداءات ورغبة الشعب المصري وهو تكليف شعبي لزعيم وطني شجاع حافظ على وطنه في أحلك الظروف، وعاد مرة أخرى ليتحمل مسئولية وطن وشعب، لبناء دولة وطنية حديثة تلبي طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة.

وتابع أن الضمانات التي أقرتها الدولة المصرية في الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية، يؤكد دعم مناخ الديمقراطية والحرية، ويؤكد أننا أمام مارثون انتخابي ديمقراطي نزيه.

وتقدم أبوشقة بأسمى آيات الشكر والعرفان للرئيس السيسي الذي لم يتأخر عن نداء الوطن، وكان على العهد دائمًا، كما تحمل المسئولية الوطنية في 2014 عاد ليلبي نداء الوطن في الحفاظ على مقدرات الوطن في 2024 وتحقيق ما يصبو المصريون إليه في دولة عصرية حديثة.

وأكد أبوشقة أن المصريين أمامهم فرصة تاريخية للخروج والمشاركة، في ماراثون الانتخابات الرئاسية ليعبروا عن إرادتهم بكل حرية لاختيار رئيسهم، ليؤكدوا عظمة المصريين وريادتهم، وطالب المصريين جميعًا بأن يشاركوا هذا العرس الديمقراطي، سيما أن الانتخابات على مدار ثلاثة أيام، وأننا أمام ضمانات قانونية غير مسبوقة تؤكد أن صوت المواطن في الصندوق هو المعبر عن إلا ردة الحقيقية للمصريين.