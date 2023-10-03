الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: الرئيس السيسى لبى نداء الشعب بالترشح لولاية جديدة

النائب المهندس محمد
النائب المهندس محمد صبري

قال النائب المهندس محمد صبري، أمين الشئون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، يعكس استجابته لإرادة المصريين في مختلف محافظات الجمهورية، الذين طالبوا بإعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة 2024، وذلك إيمانًا منهم بحجم الإنجازات التي حققتها الدولة في عهده في كافة القطاعات، وعلى رأسها تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع مصر والقضاء على الإرهاب، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مُرتفعة.

وأضاف: وكذا تحسين مستوى المعيشة للمواطنين بإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية، وتطوير منظومة التعليم وتطوير منظومة الصحة، بالإضافة إلى تعزيز ملف العلاقات المصرية مع مختلف دول العالم إلى أن أصبحت مصر دولة لها ثقل دبلوماسي وسياسي إقليميًا ودوليًا، وكذلك تحقيق التنمية الشاملة، حيث أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع خلال السنوات الماضية من وضع استراتيجيه شاملة للتنمية عكست رؤية الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة.

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عضو بالشيوخ: إعلان الرئيس السيسي الترشح لفترة رئاسية جديدة يستهدف مواصلة مسار التنمية

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برلماني: الرئيس السيسي ينحاز لمطالب المواطن دائمًا

 

مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة 

وأضاف "صبري"، في بيان، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة وبناء الدولة الحديثة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مُؤكدًا أن الحزب سيعمل بكل جهد لدعم الرئيس في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأشار إلى أن مؤتمر "حكاية وطن" حدث فريد من نوعه وكشف العديد من الحقائق والصعوبات للمصريين بكل شفافية، لأنه أبرز التحديات التي كانت تواجه الدولة المصرية في كافة القطاعات، ومن ثم عكس أيضًا إرادة الدولة وقيادتها مُتمثلة في القيادة السياسية نحو تحقيق تغير جذري للأوضاع التي كانت تعاصرها مصر منذ 2011 إلى أن أصبحت دولة ناهضة تستهدف تحقيق النهضة التنموية في كافة القطاعات.

 ولفت إلى أنه ولأول مرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي نجد الوزراء يقدمون كشف حساب للمصريين جميعًا، بعرض إنجازاتهم التي حققوها في مختلف ملفاتهم الوزارية خلال السنوات الماضية.

وتابع: "أحاديث الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا وأبدًا تأتي كاشفة للمصريين بكل صدق عن جميع التحديات والمعوقات التي كانت تواجه الدولة المصرية منذ بداية فترة حكمه وتعكس إرادته نحو العمل على مواجهتها بكل شجاعة وبسالة من أجل بناء وطن قادر على مواجهة كافة التحديات التي مر بها خلال الفترة الماضية، وهذا ما جعل المصريين ينادون الرئيس للترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة".

كما أكد النائب المهندس محمد صبري، أمين الشئون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أن إيمان المصريين بقدرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعكس ثقتهم في قيادته الحكيمة، وعزمهم على مواصلة مسيرة التنمية والبناء معه، مشيرًا إلى أن المصريين ينتظرون من الرئيس عبدالفتاح السيسي استكمال خطه التنمية التي بدأها منذ عام 2014.

النائب المهندس محمد صبري حزب مستقبل وطن مجلس الشيوخ الرئيس عبدالفتاح السيسي انتخابات الرئاسة

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