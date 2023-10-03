الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو بالشيوخ: إعلان الرئيس السيسي الترشح لفترة رئاسية جديدة يستهدف مواصلة مسار التنمية

النائب محمود منصور
النائب محمود منصور

ثمن النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي الترشح لفترة رئاسية جديدة، لمواصلة مسار التنمية الذي بدأ منذ عام 2014.

 استجابة لدعوات ومناشدات المواطنين

وأوضح منصور، في تصريحات صحفية له، إعلان الرئيس السيسي الترشح جاء استجابة لدعوات ومناشدات المواطنين التي انطلقت من كافة الميادين بمحافظات الجمهورية لاستكمال المشروع الوطني الذي حمله الرئيس عبدالفتاح السيسي على عاتقه.

استكمال الإنجازات ومسيرة العمل الجاد 

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أن المصريين على وعى كامل بأن الرئيس السيسي هو القادر على استكمال الإنجازات ومسيرة العمل الجاد والبناء المتواصل لتجاوز جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة بعد نجاح الرئيس السيسى فى تثبيت أركان الدولة، والحفاظ على أمن واستقرار مصر وإنجاز العديد من المشروعات القومية العملاقة التى أصبحت فى كل ربوع مصر.

ودعا النائب محمود منصور، المواطنين بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، حيث وجود المواطن بفاعلية في الانتخابات يؤكد نزاهتها وعدالتها، لأنه يعزز الديمقراطية النابعة من اختيار الشعب لممثليه.

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تقديم صورة مشرفة 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الشعب المصري قادر على تقديم صورة مشرفة عنه للعالم، تعكس مدى وعي وإدراك الناخب المصري لأهمية صوته في حماية النظام الديمقراطي والتعددية التي يتمتع بها النظام المصري.

السيسي يعلن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.

وقال الرئيس: ونحن على أعتاب جمهوريتنا الجديدة.. التي تسعى لاستكمال مسيرة بقاء الدولة.. وإعادة بنائها على أسس الحداثة والديمقراطية.. فإننا نجدد العهد معا، على العمل من أجل استكمال أحلامنا، لمصرنا العزيزة.. وطننا الغالى المروي بدماء الشهداء وتضحيات كل المصريين..وطنا عظيما قويا.. قائما على أسس العدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، ودولة المؤسسات، التي تحقق لمواطنيها الحياة الكريمة.. ولأجل أحلامنا سنعمل معا على تحقيقها.

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