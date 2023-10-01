الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب حازم الجندى: أعضاء مجلس الشيوخ بمختلف انتماءاتهم لا يدخرون جهدًا لتحقيق المصلحة الوطنية

النائب حازم الجندي
النائب حازم الجندي

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن مجلس الشيوخ يعود للانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول، في توقيت شديد الأهمية تقف فيه البلاد على أعتاب أرفع استحقاق دستوري تشهده البلاد، حيث يشارك الشعب المصري في اختيار رئيسه، ومن ثم المشاركة في صناعة مستقبل هذا الوطن، مؤكدًا ثقته في نواب الشعب المصري جميعًا في أن يكونوا جميعًا على قدر المسئولية وأنهم سيلعبون دورًا مهمًا في توعية المواطنين بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق.

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تلبية تطلعات الشعب المصري

وقال "الجندي "، إن أعضاء مجلس الشيوخ بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية، لا يدخرون جهدًا من أجل القيام بالدور المنوط بهم وفقًا لأحكام الدستور والقانون، من أجل خدمة هذا الوطن وتلبية تطلعات الشعب المصري، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ يلعب دورًا مهمًا في معاونة مجلس النواب في وضع بنية تشريعية متكاملة تمكن الدولة من تحقيق أهدافها، ويحقق المصلحة الوطنية العليا، ويعزز جهود الدولة نحو البناء وتوفير حياة كريمة آمنة للمواطن المصري.

للمجلس إسهامات مهمة خلال دور الانعقاد الماضية

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مجلس الشيوخ أيضًا له دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وكانت للمجلس إسهامات مهمة خلال دور الانعقاد الماضية، بالإضافة إلى تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ يحرص دائمًا على التعاون دائمًا مع الحكومة من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في رسالة واضحة للجميع أن مؤسسات الدولة تتعاون معًا من أجل الوطن والمواطن.

وأعرب النائب حازم الجندي، عن تطلعه إلى تقديم المزيد من الجهد والعمل المخلص من أجل إعلاء المصلحة العليا للبلاد، على أساس التعاون والتشاور الإيجابي مع مجلس النواب والحكومة، من أجل إنجاز التشريعات ذات الأولوية والتي تؤثر على حياة المواطن بشكل مباشر.

عضو مجلس الشيوخ الفصل التشريعي الأول استحقاق دستوري نواب الشعب الدستور والقانون

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