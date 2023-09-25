الرئيس السيسى يدعو مجلس الشيوخ للانعقاد الثلاثاء 3 أكتوبر

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية، دعوة إلى مجلس الشيوخ لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعى الأول، في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء 18 من ربيع الأول سنة 1445 هجرية، الموافق 3 أكتوبر سنة 2023 ميلادية.

جاء ذلك وفقا للقرار الجمهوري رقم رقم (409) لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية.

نص المادة من الدستور

وتنص المادة 115 من الدستور، بأن يدعو رئيس الجمهورية مجلسي النواب والشيوخ للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

ويعقد مجلس الشيوخ جلساته في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة 9 أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس.