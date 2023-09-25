الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إضافة قوية للرعاية الصحية.. تطور ملحوظ بالمستشفيات الجامعية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

المستشفيات الجامعية من بين المنظومات التي شهدت تطورا كبيرا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن التطوير غير مسبوق فى المستشفيات الجامعية، حيث إنه تم الارتقاء بالمنظومة الصحية لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، فقد زاد عدد المُستشفيات الجامعية من (89) عام 2014 إلى (120) عام 2022، بنسبة قدرها (35%)، لتصبح إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر.

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شاركت المستشفيات الجامعية فى تنفيذ المبادرات الرئاسية مثل 100 مليون صحة- القضاء على فيروس سي والأمراض الغير سارية- صحة المرأة- إنهاء قوائم الانتظار- مبادرة «قدم صحيح» وذلك ضمن بروتوكول التعاون المُشترك بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومؤسسة صُناع الخير للتنمية- مبادرة «حياة كريمة» والتي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة بكل مستوياتها التعليمية، والمجتمعية، والصحية، والاقتصادية.

المستشفيات الجامعية

وحسبما أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فقد أكدت أن عدد الأطباء العاملين بقطاع المستشفيات الجامعية حتى عام 2023 بلغ 321250 طبيبًا ما بين أستاذ وأستاذ مساعد ومدرس ومدرس مساعد ومعيد وطبيب مقيم، مشيرة إلى أن المستشفيات الجامعية تمتلك أكثر من 30% من عدد أسرة القطاع الحكومي، حيث يبلغ عدد الأسرة 35 ألف سرير، و1000 حضانة، و5000 سرير رعاية.

بالإضافة إلى أن المستشفيات الجامعية نحو 201.135 مليون مناظرة خلال عام 2022، مشيرًا لإجراء 1.5 مليون عملية جراحية خلال عام 2022 منها 300 ألف عملية ذات مهارة خاصة، مضيفًا أن إجمالي الإنفاق على المستشفيات الجامعية خلال الفترة من 2014- 2022 بلغ 30 مليار جنيه، كما بلغ عدد الأسرة عام 2014 (28958) سريرا، بينما بلغ عام 2022 (36825) سريرا، بزيادة (7867) سريرًا، وبلغ عدد أسرة العناية المركزة عام 2014 (3000) سرير، بينما بلغ عدد الأسرة عام 2022 (5030) سريرا، بزيادة قدرها (2030) سرير عناية مركزة، بتكلفة 2 مليار جنيه.

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