برلماني: ترشح الرئيس السيسي لفترة جديدة إشارة لاستمرار الإنجازات

أشاد النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، الترشح لفترة رئاسية جديدة، مشيرًا إلى أن ترشح الرئيس لولاية جديدة؛ أمر ضروري لاستكمال طريق الإصلاح والنهضة الذي سلكته البلاد.

استمرار الإنجازات

ولفت "سالمان"، في تصريحات له، إلى أن ترشح الرئيس السيسي، إشارة قوية إلى استمرار الإنجازات في كافة المجالات وبجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

دعوة الرئيس السيسي للترشح

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن اصطفاف ملايين المصريين في الشوارع لدعوة الرئيس السيسي للترشح، يأتي في إطار الحفاظ على ما حققته الدولة من مكتسبات استعادت فيها الاستقرار والتنمية بالداخل، بالإضافة إلى مكانة مصر الرائدة والمحورية على المستوى الإقليمي والدولي.

وأشار النائب مصطفى سالمان، إلى أن استحقاق 2024 بمثابة تجديد للعهد بين الرئيس السيسي والشعب لاستكمال البناء والتنمية وترسيخ قواعد الجهورية الجديدة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي تبنى رؤية متكاملة حرصت على ضخ شرايين التنمية والتعمير في كافة نواحي مصر، حيث أنشأ 23 مدينة ذكية خلال وقت قياسي، ويقتحم مشكلة العشوائيات وينجح في القضاء عليها ببناء 300 ألف وحدة للقضاء على 357 منطقة في مناطق غير آدمية على الإطلاق.

كما عملت الدولة على رفع معدلات نمو القطاع السياحي وتنويع منتجاته، وإنشاء مقاصد جديدة لمضاعفة عدد السياح وصولا إلى 30 مليون سائح في 5 سنوات، مثل مدينة العلمين الجديدة ويعد مشروع التجلي الأعظم من إحدى نقاط التحول المهمة إذ أنه سيرفع عدد السائحين للمنطقة إلى مليون ونصف سائح خلال العام، بما يساعد على تحقيق هدف مضاعفة مدخلات السياحة من 15 مليار دولار إلى 30 مليار دولار في 5 سنوات.