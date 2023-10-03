الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى يدعو المجتمع المدنى لإطلاق حملات "نعم للمشاركة" فى الانتخابات الرئاسية

النائب حازم الجندي
النائب حازم الجندي

دعا المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، المجتمع المدني المصري بكل مكوناته بأن يساهم في حملات "نعم للمشاركة"، لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومدي تأثير صوتهم الانتخابي في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن ذلك أكبر حماية للمسار الديمقراطي الذي اتخذته الدولة، فضلًا عن أنه يؤكد أننا نسير على الطريق السليم، موضحًا أن وجود المواطن بفاعلية في الانتخابات يؤكد نزاهتها وعدالتها، لأنه يعزز الديمقراطية النابعة من اختيار الشعب لممثليه.

txt

الانتخابات الرئاسية|مواطن: الرئيس السيسي الأصلح لحكم مصر (فيديو)

txt

معلنًا خوض الانتخابات.. الرئيس السيسى: "إرادة الناس هى اللى هتجيب الحاكم"

إعلام جماعات الشر والإرهاب

وحذر "الجندي" من حملات مقاطعة الانتخابات التى أطلقها إعلام جماعات الشر والإرهاب التى لا تريد لمصر سوى الفوضي وعدم الاستقرار، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تستهدف تشويه العرس الانتخابي من خلال إطلاق ادعاء بعض السلوكيات، للتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، وهو أمر يجب على الجميع تداركه والتعامل معه بجدية من خلال حملات توعية جادة لتشجيع المواطنين على النزول والمشاركة في اختيار رئيس مصر القادم.

مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني
 

وقال عضو مجلس الشيوخ إن المادة 87 من الدستور المصري نصت على أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، وكفلت لكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى، مشيرًا إلى أن سلامة إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات استعدادًا لهذا الاستحقاق المصيري، الذي يأتي في توقيت بالغ الأهمية على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، مشددًا على أن الهيئة كانت حريصة على إعلان موقفها بوضوح بأنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وهو ما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وأضاف النائب حازم الجندي أن الشعب المصري قادر على تقديم صورة مشرفة عنه للعالم، تعكس مدى وعي وإدراك الناخب المصري لأهمية صوته في حماية النظام الديمقراطي والتعددية التي يتمتع بها النظام المصري.

وطالب الجميع باختيار المرشح الذي يرون فيه أنه صاحب برنامج حقيقي يليق بهذا الوطن وطموحاته وتطلعاته، بعيدًا عن الشعارات والوعود الزائفة التي لا مجال لها على أرض الواقع.

عضو مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ حزب الوفد الانتخابات الرئاسية العملية الانتخابية الديمقراطية

مواد متعلقة

أحمد إدريس: الرئيس السيسى هو الأجدر على قيادة الدولة فى المرحلة الراهنة

أمين سر خارجية الشيوخ: ترشح الرئيس السيسى فى هذا التوقيت أمان للدولة

النائبة ميرال الهريدى تثمن استجابة الرئيس السيسى لجموع المصريين بالترشح للانتخابات الرئاسية

"حماة الوطن" ينظم كرنفالًا بالميادين احتفالًا بترشح السيسى للرئاسة

الأحزاب فى الميادين: تفويض جديد للسيسى لاستكمال مسيرة البناء (صور)

أمين شباب "حماة الوطن": ندعم الرئيس السيسى للترشح لولاية جديدة

"تضامن الشيوخ": رسائل الرئيس للمواطنين في "حكاية وطن" من القلب للقلب

أمين تنظيم "حماة الوطن" يدعو المواطنين للاصطفاف خلف القيادة السياسية

الأكثر قراءة

حريق هائل فى إحدى الأسواق بميدان السيدة زينب

بمشاركة الأهلى.. اللجنة المنظمة تعلن مواعيد مباريات دورى السوبر الإفريقى بالكامل

أسماء المرشحين للرئاسة 2024 المحتملين

عاجل.. انفجار مرعب في بريطانيا.. الليل تحول إلى نهار (فيديو)

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

خبراء يكشفون لـ"الدستور" حقيقة انقطاع الإنترنت عالميا يوم 11 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

مطالب المرأة المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية

عبدالوهاب داود

هدف «ليفربول» الملغى يهدد سمعة الدورى الإنجليزى

إبراهيم داود

نجاح سلام.. بالسلامة يا حبيبى

وائل لطفي

ما هذا الكذب الفاجر؟

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

اين كنا.. وكيف أصبحنا

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

د هند جاد

أسطورة العقلية الذكورية.. ما دايم إلا وجه الله!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالاختناق والرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال جنوب نابلس

أحداث الجدار.. استراتيجية حماس وفرصة نتنياهو حول احتجاجات السياج الحدودى

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"