معلنًا خوض الانتخابات.. الرئيس السيسى: "إرادة الناس هى اللى هتجيب الحاكم"

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين للمشاركة الإيجابية والإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ليرى العالم كله أن مصر دولة ذات إرادة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجلسة الختامية لفعاليات مؤتمر "حكاية وطن": "من فضلكم، هيسعدني ويشرفني جدًا نسب مشاركة المصريين، والله حتى لو لم يختاروني، عايزكم تظهروا للعالم إن هنا في دولة وناس وإرادة" وتابع: "إرادة الناس وليس إرادة الحاكم".

واردف: "إرادة الناس هتجيب الحاكم، وأيًا ما كانت النتيجة هتسعدنا كلنا، لأنها هتشرفنا وتشرف بلدنا".