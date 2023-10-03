الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أهالى عين شمس يحررون توكيلات للرئيس السيسى

أهالي عين شمس يحررون
أهالي عين شمس يحررون توكيلات للرئيس السيسي

لليوم التاسع على التوالي توافد المواطنون على مكتب توثيق الشهر العقاري في عين شمس لتحرير توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي بـ الانتخابات الرئاسية القادمة.

وتفتح الهيئة الوطنية للانتخابات، الخميس باب الترشح لـ الانتخابات الرئاسية 2024، والذى يستمر حتى 14 أكتوبر الجارى، وفقا للجدول الزمنى الذى أعلنه المستشار وليد حمزة فى المؤتمر الصحفى.

وتبدأ الهيئة فى استقبال المرشحين أو وكلائهم يوميا وحتى في الإجازات الرسمية، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، عدا اليوم الأخير، عندما يتم سحب النماذج الخاصة بطلب الترشيح للتوقيع عليها، داخل قاعة كبيرة بمقر الهيئة والتى تم تجهيزها بأحدث الأجهزة.

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الانتخابات الرئاسية 2024.. المواطنون يحررون توكيلات للرئيس السيسى لليوم التاسع

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لليوم التاسع.. أهالى مصر الجديدة يحررون توكيلات للرئيس السيسى

 

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الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية الشهر العقاري عين شمس توكيلات تأييد عبد الفتاح السيسي

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