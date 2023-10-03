لليوم التاسع.. أهالى مصر الجديدة يحررون توكيلات للرئيس السيسى

لليوم التاسع على التوالي توافد المواطنون على مكتب توثيق الشهر العقاري في مصر الجديدة لتحرير توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة.

وتفتح الهيئة الوطنية للانتخابات، الخميس، باب الترشح لـ الانتخابات الرئاسية 2024، والذي يستمر حتى 14 أكتوبر الجاري، وفقا للجدول الزمني الذي أعلنه المستشار وليد حمزة فى المؤتمر الصحفى.

وتبدأ الهيئة فى استقبال المرشحين أو وكلائهم يوميا وحتى في الإجازات الرسمية، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، عدا اليوم الأخير، عندما يتم سحب النماذج الخاصة بطلب الترشيح للتوقيع عليها، داخل قاعة كبيرة بمقر الهيئة والتى تم تجهيزها بأحداث الأجهزة.