رابط معرفة اللجنة في الانتخابات الرئاسية 2024.. وأخر موعد لتغييرها

رابط معرفة اللجنة في الانتخابات الرئاسية 2024 محور اهتمام الملايين ممن لديهم حق الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في كافة محافظات الجمهورية حيث يرغب الجميع في معرفة لجنته والتي سيدلي بصوته الانتخابي بها حيث بدأ بالفعل مارثون الدعاية الانتخابية لكافة المرشحين المحتملين خلال الاقتراع المقبل.

رابط معرفة اللجنة في الانتخابات الرئاسية 2024

خصصت الهيئة الوطنية للانتخابات 2024 رابط معرفة اللجنة في الانتخابات الرئاسية 2024 لخدمة المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 حيث يمكنهم الاستعلام عن موقفهم الانتخابي وعنوان اللجان ومراكز الاقتراع التي سيدلون فيها بأصواتهم وفقا لقاعدة بيانات الناخبين المقييد في كشوفات الهيئة الوطنية للانتخابات وذلم من خلال هذا الرابط من هنا.

يدخل الشخص المقيد في القاعدة الانتخابية الرقم القومي الخاص به والمكون من 14 رقما في الموقع الرسمي للاستعلام لمعرفة مكان الإدلاء بصوته بدقة ورقمه في الكشف وغير ذلك من التفاصيل الخاصة بعملية الاقتراع الرئاسية.

موعد الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل والخارج

تجرى الانتخابات الرئاسية القادمة 2024 للمصريين في الخارج أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المقبل فيما تجرى الانتخابات في الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر حيث يتم الانتهاء من عملية التصويت في حالة عدم مد المدة المحددة يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2023 في تمام الساعة التاسعة مساءا لتبدأ عملية الفرز فورا بإشراف قضائي كامل.

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه من حق كل مصري يبلغ 18 عام أن يباشر حقه في الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية وذلك وفقا للقاتون رقم 45 لسنة 2014 الخاص بنتظيم الحقوق السياسية في مصر.

آخر موعد لتغيير اللجنة الانتخابية 2024

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات للمواطنين الذين لديهم حق المشاركة في الانتخابات الرائاسية إمكانية تغيير اللجنة والتس سيدلي فيها بصوته الانتخابي شريطة أن يكون داخل نطاق موطنه الانتخابي وذلك من خلال الموقع الإلكتروني في موعد أقصاه يوم 15 نوفمبر الجاري وذلك تسهيلا على المواطنين في ذلك اليوم.

اقرأ أيضا

رابط الاستعلام عن اللجان الانتخابية 2024