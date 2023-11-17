إطلاق حملات ومؤتمرات جماهيرية لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية (إنفوجراف)

أطلقت عدد من الأحزاب والكيانات السياسية حملات توعية تستهدف أهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية إعمالًا لما نص عليه الدستور المصري في المادة 87 بأن "مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح".

صوتك حقك

فيما أطلق المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حملته التوعوية "صوتك حقك" والتي تدخل ضمن برنامج المجلس للتثقيف السياسي للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم لحثهم على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي الخاص بالانتخابات الرئاسية 2024، وتستهدف توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بأهمية المشاركة السياسية وممارسة الحق الذى كفل لهم الدستور، وإبداء الرأى فى صناديق الاقتراع.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية وضرورة المشاركة في الحياة السياسية بشكل عام، وكذلك حث الأشخاص ذوي الإعاقة على ممارسة دورهم.

نعم للمشاركة

فيما أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حملة تحت شعار "نعم للمشاركة"، تأكيدًا على أهمية ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمرشحين، ودعت كافة المواطنين الذين لهم حق الانتخاب وفقا للدستور والقانون ومقيدين في قاعدة بيانات الناخبين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وإبداء رأيهم في صناديق الاقتراع لاختيار المرشح الرئاسي الذي يرغبون في التصويت له، لتعبر الانتخابات عن إرادة المصريين الحرة وتطلعاتهم وآمالهم.

ودعت التنسيقية جموع الشعب المصري العظيم للمشاركة بفاعلية في اختيار مسار بناء وطننا الغالى، تؤكد على أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأنها ستعمل من خلال منصتها السياسية والإعلامية على التأكد من أن العملية الانتخابية جزء من مسار عملية البناء الديمقراطي للدولة المصرية.

تحركات حزبية

أطلقت العديد من الأحزاب السياسية مؤتمرات جماهيرية في المحافظات المختلفة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات والتوعية بأهمية الاستحقاق الانتخابي المهم.