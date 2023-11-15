الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقبال جماهيري على لقاءات تعزيز المشاركة في انتخابات الرئاسة بدمياط

شباب دمياط
شباب دمياط

قال الدكتور وليد الشاذلي، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، إنه جرى تنفيذ اللقاء الثالث من حملة تعزيز المشاركة السياسية للشباب في إطار تنفيذ حملة تعزيز المشاركة السياسية للشباب في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ والتي أطلقها ا الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

ونفذت إدارة البرلمان والتعليم المدني اللقاء الثالث من الحملة بمركز شباب مدينة الروضة إدارة شباب الروضة.

تناولت الندوة مفهوم الحقوق السياسية وحق المشاركة السياسية وطبيعة ومستويات المشاركة السياسية وصور المشاركة السياسية وأهمية المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها مصر، ودعم قيمة  الانتماء كأحد أهم أهداف المشاركة السياسية.

كما ناقش اللقاء المشاركة السياسية وتنمية الوعي الانتخابي وأهمية الاصطفاف الوطني حول القيادة السياسية للحفاظ على الدولة المصرية. 

وجاء بالندوة، أن مصر تعيش مرحلة من مراحل التطور الديموقراطي، يطلق عليها مرحلة التحول الديموقراطي، وفيها يتم التأكيد على توسيع وتعزيز المشاركة السياسية.

جاء ذلك تحت رعاية دكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.

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