السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب رئيس حزب الاتحاد: السيسى زعيم وليس مجرد رئيس.. وكلنا خلفه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

محمد الشورى
محمد الشورى

قال البرلماني السابق محمد الشورى، النائب الأول لرئيس حزب الاتحاد، إن شعب الدقهلية، سيخرج لينتخب الرئيس السيسي، الذي يعد زعيما وليس مجرد رئيسا، معلقًا: "مصر التي أنجبت أحمد عرابي وعبد الناصر والسادات، هي التي أنجبت الرئيس السيسي، لذلك علينا أن نخرج وتختاره لفترة رئاسية جديدة".

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الأول للتيار الإصلاحي الحر، والمنعقد بمحافظة الدقهلية، بمشاركة أحزاب الاتحاد، برئاسة رضا صقر، والإصلاح والنهضة برئاسة هشام عبد العزيز، ومصر القومي، برئاسة المستشار روفائيل بولس، وبحضور قيادات تلك الأحزاب وأعضاءها بالمحافظة.

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وأضاف "الشورى" أن الرئيس السيسي زعيم للوطن كله، ويتمتع بصدق  ويعمل من أجل هذه البلد، مشيدًا بالدور الذي يقوم بيه الرئيس لدعم الأشقاء في فلسطين.

وتابع: “شعب الدقهلية، سيخرج لدعم الرئيس السيسي، وكلنا ثقة في فوزه في انتخابات الرئاسة للمرة الثالثة، لأنه صادق مع الله”، مشيرًا إلى أن الشعب سيسأل عن اختياراته لأنها ستحدد مصير هذا البلد.

ودعا النائب السابق محمد الشورى، إلى خروج الشعب المصري يوم 10 ديسمبر المقبل، لاختيار مرشحهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

محمد الشوري حزب الاتحاد الدقهلية السيسي احمد عرابى السادات

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