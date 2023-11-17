الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس حزب الاتحاد: ندعم الرئيس السيسي في الانتخابات لاستكمال "حكاية وطن"

رضا صقر رئيس حزب
رضا صقر رئيس حزب الاتحاد

قال رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي زعيم استثنائي، وهو رجل الحرب والسلام، لأنه أعلن الحرب على أهل الشر، واستطاع أن ينقذ الشعب المصري والدولة المصرية من السقوط في يد الخونة والمتآمرين عليها، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي منذ توليه الحكم واجه تحديات كبيرة لكنه استطاع الخروج بمصر بأمان.

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جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الأول للتيار الإصلاحي الحر، والمنعقد بمحافظة الدقهلية، بمشاركة أحزاب الاتحاد، برئاسة رضا صقر، والإصلاح والنهضة برئاسة هشام عبد العزيز، ومصر القومي، برئاسة المستشار روفائيل بولس، وبحضور قيادات تلك الأحزاب وأعضاءها بالمحافظة.

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وأضاف "صقر"، أن الرئيس رجل السلام أيضا، من خلال المسيرة التنموية التي تحققت في عهده، والتي بدأت من خلال سيناء، الذي جفف الرئيس منابع الإرهاب بها، ثم بالتوازي انطلقت خطة التنمية لتعم جميع أركانها.

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وأشار إلى موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من الأزمة الحالية في غزة، حيث شدد على أنه لا يمكن أن تحل القضية الفلسطينية على حساب مصر، وحافظ على سيناء ولم ينجر إلى حرب مثلما كان مخططا لها.

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وأوضح أنه لذلك نريد أن نستكمل مع الرئيس السيسي "حكاية وطن"، لأن المشهد في 2013 يعاد حاليا بصورة أخرى لزعزعة استقرار الدولة المصرية وإسقاطها، ومن هنا جاء دعمنا للرئيس السيسي لاستكمال المسيرة، والحفاظ على الوطن، باعتبارها القضية الأساسية، التي تبنى عليها المسيرة التنموية.

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وأشار إلى أن دعم الرئيس السيسي يأتي للحفاظ أيضا على اللحمة الوطنية، لأن الشعوب تهدم في لحظات، لكنها تبنى في سنين طويلة، وما حدث في الدول المجاورة خير دليل على ذلك، حيث هجرت شعوب الدولة الأخرى، ولكي تقوم بلادهم وتعود مرة أخرى، تحتاج 50 عاما على الأقل.

وشدد في هذا الصدد على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية والوفاء بهذا الاستحقاق الدستوري الهام.

رضا صقر حزب الاتحاد السيسي الحرب الرئيس السيسي

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