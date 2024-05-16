الخميس 16 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

"مين اللى صاحب آية".. قصة مسلسل بتكلفة 20 جنيها

مسلسل مين اللى صاحب
مسلسل مين اللى صاحب آية

قالت الإعلامية منى الشاذلي، إن هناك الكثير من الناس قد تمتلك موهبة أو فكرة وتستمر في انتظار الفرصة حتى تحقق ما لديها، وهناك آخرين لا ينتظرون، لكنهم هم من يصنعون الفرصة بأنفسهم. 

وأضافت الإعلامية  منى الشاذلي، خلال تقديمها برنامج "معكم" المذاع عبر قناة ON، أن هؤلاء الذين صنعوا فرصتهم بأيديهم هم من صوروا مسلسل من أربع حلقات كوميدي وتنزله في رمضان، بميزانية لا تزيد عن 20 جنيهً فقط لا غير، في وجو تترات وأغاني  ونجوم وضيوف شرف، صحيح هو مسلسل كوميدي، صحيح أن فكرته مطرقعة وغريبة وهي قصة شاب يحب بنت اسمها آية، لكنها أحبت شابًا آخرًا، وهو لا تفرق معه آية؛ لأنه لا يحبها، لكنه يريد أن يعرف من هو الشخص الذي عرفته عليه.

وتابعت: "صناع العمل يقولون أنها قصة اللاشيء لكنهم صنعوا منها كوميديا أو طريقة مختلفة". 

وأشارت الإعلامية منى الشاذلي، أن صناع العمل صوروه بكاميرا الموبايل وبمعداتهم وفي بيوتهم، معقبة:" إللي حببنا فيها وإللي حمسنا لها، ليس فقط المنتج النهائي الذي خرج، إنما حماس صناعها وقدرتهم على اتخاذ القرار".

منى الشاذلي مين اللي صاحب آية مسلسل برنامج معكم

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