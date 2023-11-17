الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حزب مصر أكتوبر: العالم سيشاهد صورة مشرفة فى الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة

الدكتورة جيهان مديح
الدكتورة جيهان مديح

علقت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، على الاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية 2024، بالتزامن مع استمرار حملة المرشحين في الدعاية الانتخابية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن العالم سيشاهد صورة مشرفة في الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة.

وأضافت أن المشاركة في الانتخابات تزيد من الوعي والانتماء الوطني لدى الفرد، موضحًا أن الانتخابات تعزز من الوحدة الوطنية والتضامن لدى الفرد.

وأشارت إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تجعل صورة مصر مشرفة ومضيئة أمام العالم كله وتعزز من احترام العالم لمصر.

اكسترا نيوز

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