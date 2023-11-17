رئيس حزب المستقلين الجدد: حراك كبير فى ظل سباق رئاسى هو الأكثر تنافسية بتاريخ مصر

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين، إننا نشهد حراكًا كبيرًا على الساحة السياسية في ظل سباق رئاسي هو الأكثر تنافسية في تاريخ مصر، لافتًا إلى أن المشهد الانتخابي يحظى بظهير سياسي غير مسبوق ومكون من ألوان طيف مختلفة للأحزاب وغير الأحزاب، وعدد من النقابات والشخصيات المستقلة.

وأضاف عناني، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن هناك تنافسية بين أحزاب قديمة مثل حزب الوفد، مؤكدًا أن الانتخابات الرئاسية المصرية تمثل مشهدًا سياسيًا به زخم كبير ومساحات متساوية لجميع المرشحين.

نحن أمام مشهد سياسي به زخم كبير

وأشار رئيس حزب المستقلين الجدد إلى أن التنوع السياسي الموجود في المتنافسين في السباق الرئاسي له فوائد كبيرة، مما يتيح حرية أكبر للاختيار أمام المواطن المصري بين أيديولوجيات وبرامج انتخابية مختلفة عن بعضها البعض، متابعًا: "نحن أمام مشهد سياسى به زخم كبير، ومساحات كبيرة متساوية بين المرشحين وحرية فى عرض الرؤى المختلفة لقضايا الوطن".

وأوضح رئيس حزب المستقلين الجدد، أن العالم ينظر للانتخابات الرئاسية المصرية ستحظى بنقطة ضوء كبيرة عليها وما ستسفر عنه هذه الانتخابات وسبقى المشاركة الفعالة للمواطن المصري.