أحمد الطاهرى: قوم يا مصرى كمل مشوارك واعرف ذاتك (فيديو)

قال الإعلامي أحمد الطاهري، إن مصر كانت في المراكز الأخيرة بين الدول في التعليم الأساسي قبل 10 سنوات، والآن مصر تقدمت 14 مركزًا في مؤشر جودة التعليم، لتأتي في المركز الـ37 بحلول عام 2023، وتحتل المركز الأول إفريقيًا وإقليميًا، والمركز الـ15 عالميًا بمؤشر كيرني لمواقع الخدمات العالمية.

وأضاف "الطاهري" خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن حوادث الطرق قبل 10 سنوات تخطت 15 ألفًا و500 حادثة سنويًا، واحتلت مصر مراكز متأخرة لمؤشر جودة الطرق، فكانت المركز الـ118 خلال عام 2013، بجانب تراجع نشاط قناة السويس بمعدل 6%.

مصر اليوم تقدمت 30 مركزًا في مؤشر البنية التحتية

وأشار الإعلامي أحمد الطاهري إلى أن مصر اليوم تقدمت 30 مركزًا في مؤشر البنية التحتية، و100 مركز في مؤشر جودة الطرق، بجانب المشروعات اللوجيستية ومشروعات النقل، وتحقيق قناة السويس أعلى إيراد سنوي في تاريخها وهو 7 مليارات دولار، كل ما حققته مصر في السياحة والآثار وكل المجالات، وأيضًا محطات معالجة المياه وتبطين الترع ومشروع شرق العوينات وغيرها.

وأردف: قوم يا مصري كمل مشوارك، قوم والنصر حليفنا، قوم يا مصري إنت اللي فتحت دراعاتك للعالم، وكل شقيق عربي استنجد بيك لاقاك ملاذ رغم كل الظروف الصعبة، قوم يا مصري واعرف ذاتك.