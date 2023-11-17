مبادرات ومؤتمرات جماهيرية لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

أطلقت أحزاب وكيانات سياسية حملات توعية تستهدف أهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري للـ انتخابات الرئاسية إعمالًا لما نص عليه الدستور المصري في المادة 87 بأن "مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح".



صوتك حقك.. حملة القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

فيما والسياسي للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم لحثهم على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي الخاص بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وتستهدف توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بأهمية المشاركة السياسية وممارسة الحق الذى كفل لهم الدستور، وإبداء الرأى فى صناديق الاقتراع.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية وضرورة المشاركة في الحياة السياسية بشكل عام، وكذلك حث الأشخاص ذوي الإعاقة على ممارسة دورهم الذي كفله لهم الدستور والقانون بأحقيتهم في رسم السياسات العامة التي تخصهم من خلال المشاركة في كافة النواحي الحياتية خاصة السياسية منها، ومن هنا فالحملة تهدف إلى حث الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية وأن يمارسوا حقوقهم في هذا الشأن.

نعم للمشاركة.. حملة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

فيما أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حملة تحت شعار "نعم للمشاركة"، تأكيدا على أهمية ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمرشحين، ودعت كل المواطنين الذين لهم حق الانتخاب وفقا للدستور والقانون ومقيدين في قاعدة بيانات الناخبين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وإبداء رأيهم في صناديق الاقتراع لاختيار المرشح الرئاسي الذي يرغبون في التصويت له، لتعبر الانتخابات عن إرادة المصريين الحرة وتطلعاتهم وآمالهم.

ودعت التنسيقية جموع الشعب المصري العظيم للمشاركة بفاعلية في اختيار مسار بناء وطننا الغالى، تؤكد على أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأنها ستعمل من خلال منصتها السياسية والإعلامية على التأكد من أن العملية الانتخابية جزء من مسار عملية البناء الديمقراطي للدولة المصرية.



تحركات حزبية

أطلق العديد من الأحزاب السياسية مؤتمرات جماهيرية في المحافظات المختلفة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات والتوعية بأهمية الاستحقاق الانتخابي الهام.

وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن حزبه يهتم اهتماما كبيرا فى توعية الناخبين والإجابة لهم عن سؤال يطرح بقوة هذه الأيام لماذا يجب علينا جميعا المشاركة فى الانتخابات الرئاسية وأن نذهب فرادى وجماعات إلى صناديق الاقتراع، لك نختار المرشح الذى نثق فيه لقيادة أمور البلاد لمدة ستة سنوات مقبلة تنتهى فى عام 2030.

وأكد الشهابي، أهمية الجانب التوعوى للمواطن المصري، لافتا أنه سيوضح للمواطن أهمية منصب رئيس الجمهورية فى الدستور المصري الذي يجعل منه رئيسا للدولة وحكما بين السلطات الثلاثة التنفيذية والقضائية والتشريعية، بالإضافة إلى رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن دور الأحزاب في الانتخابات الرئاسية هي توعية الموطنين بأهمية الانتخابات بالنسبة لهذه المرحلة فى تاريخ مصر السياسى، ورفع الوعى لأمة فى أشد الحاجة إلى وعى سياسى عال وناضج بما يحاك للدولة المصرية من مؤامرات فى كل مكان.

وأضاف أن المشاركة فى هذه الانتخابات سيعمل على بعث رسالة مهمة للعالم لدور مصر للاصطفاف الشعبى والوطنى حول الدولة المصرية، لذلك فالانتخابات والمشاركة مهمين، مشيرا إلى أن الحزب يسير فى خطين، هما الدعوة العامة للمشاركة وتوعية الشعب المصرى بأهمية المشاركة، والأمر الثانى أن للحزب حملة دعائية للمرشح الخاص به وهو الرئيس عبدالفتاح السيسى الزعيم التاريخي.