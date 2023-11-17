نواب يؤكدون أهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية: دعوات المقاطعة تستهدف تشويه "العُرس الديمقراطى"

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاختيار رئيس مصر القادم من بين 4 مرشحين للمنصب، مشددين على أن دعوات المقاطعة التي تطلقها جماعة الإخوان الإرهابية هدفها إفشال وتشويه مشهد العُرس الديمقراطي.

وقال النائب معتز محمود، نائب رئيس حزب الحرية المصري، إن الحزب عقد العديد من المؤتمرات، للتوعية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها للمصريين في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، وفي الداخل أيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه.

وأضاف النائب معتز محمود، أن توعية المواطن للمشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني.

كما حث النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، على المشاركة في الاستحقاق الدستوري المقبل "الانتخابات الرئاسية".

وطالب "هندي"، المصريين بالخارج بتوسيع المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، هذا الاستحقاق الدستوري الأرفع، وأن يكون هناك حرص على مباشرة الحقوق السياسية لهم، وتقرير مصيرهم من خلال المشاركة الفعالة التي يختارون فيها من يمثلهم خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المشهد بمختلف مستوياته "محليًا وإقليميًا وعالميًا" ملتهب للغاية واضطراباته تتسع، وهو ما يفرض على جميع المصريين ومن بينهم المصريون بالخارج، ضرورة المساهمة في استقرار البلاد الفترة المقبلة، عبر المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى أن إجراء الانتخابات وسط مشاركة واسعة من المواطنين يحمل رسالة قوية عن الاستقرار الداخلي.

وثمّن النائب عمرو هندي الأجواء التي تجرى فيها الانتخابات الرئاسية، حيث يتنافس على منصب رئيس الجمهورية 4 مرشحين من تيارات مختلفة وجميعهم يحملون أيديولوجيات متباينة، وهذا يعكس المناخ الإيجابي الذي يجرى فيه الاستحقاق الدستوري الهام.

المشاركة بالانتخابات الرئاسية أعظم الحقوق الدستورية

وقال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم وأعظم الحقوق الدستورية للمواطن لما لها من تأثير في صنع حاضر ومستقبل البلاد، ويتطلب مشاركة الجميع، تأكيدًا للالتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على المشاركة الشعبية في صنع القرار.

وأضاف وهبة، أنّ المشاركة تعمل على تعزيز الديمقراطية، والنهوض بالأوطان، موضحًا أنّ المشاركة تُعد ضمانتنا الرئيسة لتحقيق ما نصبو إليه جميعًا، فمن أجل مصر لا بد أن نتوجه بقناعة تامة نحو صناديق الاقتراع لندلي بأصواتنا ونؤكد للعالم كله أننا سنستكمل بناء دولتنا، ولا مجال للمزايدات والتدخلات والشائعات المغرضة التي تستهدف إفساد هذا المناخ الديمقراطي.

وحذر رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ، من دعوات قنوات الجماعات الإرهابية، للمصريين بمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وعدم المشاركة فيها، معتبرًا أنها محاولات فاشلة تستهدف تشويه مشهد العرس الديمقراطي، وزعزعة وعي المواطنين لتحقيق أهداف مشبوهة، مؤكدًا أنّ وعي الجماهير المصرية أكبر وأشد وأقوى من الدعوات الهدامة التي تدعو للمقاطعة، ولن ينساقوا وراء هذه الشائعات المغرضة.

وأكد أن الانتخابات الرئاسية ستتم تحت إشراف قضائي كامل، بما سيضمن نزاهة كافة إجراءات المشاركة، والتمسك بمبدأ الحياد في كافة العمليات التي تسبق إعلان الفائز في الانتخابات، مشيرًا إلى أنّ الجميع عليه دور كبير في توعية المواطنين بأهمية المشاركة، وتوضيح كل الإجراءات لهم وخاصة مساعدة كبار السن والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد وهبة دعم المهندس حازم عمر، مرشح حزب الشعب الجمهوري بالانتخابات الرئاسية عن طريق كل قيادات وأمانات الحزب على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنّ البرنامج الانتخابي لمرشحنا مبنى على 3 محاور رئيسية تشمل معالجات في مختلف قطاعات الدولة منوهًا بأنه يضع على أولويات اهتماماته بقطاع الاقتصاد وسيعمل على المعالجة الناجزة للتحديات الموجودة، وحل المشكلات التي تواجه كلًا من الصحة، التعليم، وغيرهما.

بناء مصر القوية

وأكد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الانتخابات الرئاسية من أهم الاستحقاقات الدستورية، والتي يقرر فيها الشعب ويختار رئيسه تحت مظلة ديمقراطية تؤكد عظمة الدولة المصرية. وأضاف وكيل دفاع النواب، أن الرهان على وعي الشعب المصري في اختيار رئيسه في الانتخابات الرئاسية، لاستكمال بناء مصر القوية، مؤكدًا أن من استطاع أن يعيد مؤسسات الدولة المصرية كما كانت قوية قادر على الوصول بمصر إلى بر الأمان. وثمّن وكيل دفاع النواب، الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصرية، ممثلة في الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تسابق الزمن لإخراج انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن إرادة المصريين.