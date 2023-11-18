السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

النائبة سولاف درويش: كلنا ندعم الرئيس السيسى في الانتخابات الرئاسية المقبلة

مؤتمر دعم السيسي
مؤتمر دعم السيسي براس غارب

أكدت النائبة سولاف درويش رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال الإدارية، أن جميع عمال مصر يقدموا للرئيس عبدالفتاح السيسي الدعم الكامل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا: “كلنا ندعم الرئيس السيسى ونقف خلفه، لاستكمال مسيرة الإنجازات وحفاظا على الاستقرار الذي تشهده البلاد”.  

وقالت النائبة إن الرئيس السيسى انتصر لعمال مصر َووفر لهم الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية ورفع الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى منح علاوات تشجيعية ساهمت في توفير الحماية الاجتماعية للعمل وأسرهم من خلال توفير تأمين اجتماعي وصحي، بالإضافة إلى توفير مناخ جاذب للاستثمار وتوفير تسهيلات وحزم مساعدات غير مسبوقة لدعم الصناعات الوطنية وتشجيع الاستثمار.

وأضافت أن الرئيس السيسى انتصر للعمل طوال فترة رئاسته، وإنجاز انحيازًا كاملا لهم من خلال قرارات وقوانين ساهمت في دعم العمال وتشجيع الصناعات الوطنية من خلال توفير الدعم الكامل للمستثمرين وجذب الاستثمارات لتوفير فرص عمل للشباب برواتب لائقة لهم.

جاء ذلك تزامنا مع تنظيم مؤتمر جماهيري حاشد لتأييد السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة المنعقد في مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر.

مؤتمر دعم السيسي براس غارب

مؤتمر دعم السيسي براس غارب
مؤتمر دعم السيسي براس غارب
مؤتمر دعم السيسي براس غارب
مؤتمر دعم السيسي براس غارب
مؤتمر دعم السيسي براس غارب
مؤتمر دعم السيسي براس غارب
مؤتمر دعم السيسي براس غارب
مؤتمر دعم السيسي براس غارب
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الانتخابات الرئاسية السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي محافظة البحر الأحمر حزب مستقبل وطن

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