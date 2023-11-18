جمال التهامي لـ"إكسترا نيوز": الشباب من سيقود الانتخابات الرئاسية المقبلة

قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب المواطنة وحقوق الإنسان، أننا نطبق أعلى معايير الحقوق والحريات والشباب من سيقود الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأضاف رئيس حزب المواطنة وحقوق الإنسان، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الأنتخابات ستجرى في جو ديمقراطي سليم ونظيف.

وأشار التهامي، إلى أن الشباب لديهم دور كبير في الإنتخابات الرئاسية القادمة، مضيفًا أن الأحزاب تسعى في الوقت الحالي لحث فئات المجتمع للمشاركة في الأنتخابات.

ونوه التهامي، أن عدد من له حق التصويت 60% منهم شباب، حيث يركز الحزب على الشباب في إقناعهم بالمشاركة الفعالة في الانتخابات، وهذا ما نشاهده من مشاركة الشباب في أمانات الأحزاب للتوعية بالانتخابات.