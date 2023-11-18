السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين لـ"إكسترا نيوز": نعيش أزهى عصور الديمقراطية

طارق درويش
طارق درويش

قال طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إننا نعيش أزهى عصور الديمقراطية، من خلال 4 مرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي تساهم في إنعاش الحياة السياسية في مصر.

وأضاف رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي ساهم في تواجد الأحزاب مرة أخرى في الحياة السياسية في مصر، بالإضافة إلى مشاركتها في الكثير من القرارات التي تساهم في تنمية الدولة.

ونوه درويش، بأن مصر أصبحت دولة ذات عمق استراتيجي للأمن القومي العربي، وذلك بسبب دورها في الكثير من الأزمات التي تواجه المنطقة العربية.

وأشار رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إلى أن الرئيس السيسي كان له بُعد نظر من خلال تسليحه للجيش المصري بأفضل الأسلحة، ليكون له رد الفعل القوي للتهديدات التي قد تواجه الدولة المصرية في أي وقت.

رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين اكسترا نيوز طارق درويش الحياة السياسية في مصر الرئيس السيسي السيسي

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