الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الغد: نواصل فعالياتنا بالمحافظات لدعم المرشح عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات

المهندس موسى مصطفى
المهندس موسى مصطفى

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن الحزب بدأ في تنفيذ آلياته لدعم مرشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المرشح عبدالفتاح السيسي، وذلك من خلال بدء إصدار أعداد خاصة من  جريدة  الغد لاستعراض إنجازات الرئيس في مختلف المجالات، والعمل على توعية المواطن والناخبين بصفة خاصة بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الأهم في الاستحقاقات، نظرًا لأنه مرتبط بقيادة وإدارة دولة بأكملها 6 سنوات قادمة.

ولفت موسى، في بيان له، إلى أن الحزب يواصل عقد فعالياته بمختلف المحافظات، بجانب استكمال الأمانات الخاصة بالحزب بعقد لقاءات وورش مكثفة من أجل تجهيز دعم مرشح الحزب في أيام الانتخابات، وتنظيم خطة التحرك طوال فترة الدعاية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الحزب منذ اللحظة الأول وأعلن عن موقفه في الانتخابات وعلى يقين من جدارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مهام البلاد، لا سيما موقفه الرائد عربيًا وإقليميًا تجاه القضية الفلسطينية، مما يؤكد حرصه على لم الشمل العربي والتنديد بجرائم الاحتلال الاسرائيلي.

وأكد أن الحزب حريص على دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وذلك حتى نستمر للمضي قدمًا  نحو الجمهورية الجديدة، التي لولا الرئيس ما تحققت إلى يومنا هذا.

"الجيل" ينظم مؤتمرًا بإمبابة: الرئيس أرسى مقومات الجمهورية الجديدة

 من جانبه عقد حزب الجيل مؤتمرًا جماهيريًا، فى إمبابة محافظة الجيزة، وتناول ناجي الشهابي، رئيس الحزب الإجابة على سؤال: لماذا نؤيد الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية الحالية، وذلك لأنه جعل قرارنا السياسى مستقلًا وإرادتنا الوطنية حرة، ولأنه حقق حلم كل الوطنيين فى البلاد بالابتعاد عن العباءة الأمريكية، ولأنه أيضًا كشف المخطط الصهيو أمريكى الغربى بتصفية القضية الفلسطينية بالتطهير العرقى والتهجير القسرى لأهل غزة إلى سيناء لإعلان يهودية دولة إسرائيل المغتصبة لأرضنا الفلسطينية.

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