السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الجالية المصرية بجدة: تنظيم رحلات لتوصيل المواطنين لصناديق الاقتراع

الجالية المصرية بجدة
الجالية المصرية بجدة

قال نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج في السعودية ورئيس الجالية المصرية بجدة المهندس أحمد علي حسن، إن أهم مقترحات الاجتماع مع وزيرة الهجرة في الرياض أمس ضرورة حث أبناء الجالية المصرية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد أن المشاركة هي التي تعكس أن هذا استحقاق دستوري، مشيرًا إلى أنه من حق كل أبناء الجالية اختيار رئيسهم من أجل بناء المستقبل.

أحمد علي حسن: الجالية المصرية بالسعودية خلف القيادة السياسية في جميع القرارات

وتابع: "الجالية المصرية في جدة خلف القيادة السياسية في جميع القرارات" مؤكدًا أن الدولة المصرية وفّرت كل شيء للمصريين في الخارج، وعملت مبادرات مثل مبادرة أبناء المصريين بالخارج".

وأشار إلى الجالية المصرية في السعودية هي الأكبر وتتخطى 3 ملايين، مؤكدًا أنه سيتم تنظيم رحلات لتوصيل أبناء الجالية إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

الجالية المصرية بجدة جدة السعودية الجالية المصرية في السعودية الجاليات المصرية الانتخابات الرئاسية

مواد متعلقة

وزيرة الهجرة تؤكد على أهمية ممارسة المصريين بالخارج لحقهم الدستورى والوطنى فى الإبداء بالرأى

الأكثر قراءة

«السياحة»: عودة الحجوزات الخارجية.. وتأثير الحرب «طفيف» حتى الآن

سقوط أكاذيب إسرائيل حول «أسلحة حماس» فى مستشفى «الشفاء»

مصر تطلق أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة لأهالى غزة

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى تل أبيب لإيقاف الحرب على غزة

الأزهر للفلسطينيين: لا تيأسوا فإن ثأركم عند الله وهو الغالب الذى لا يقهر

حماس: فقدنا الاتصال بمجموعات مكلفة بحماية المحتجزين الإسرائيليين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

أحمد الصغير

هى أشياءٌ لا تُشترى..!

جلال حمام

نتنياهو.. الرجل الخطأ فى المكان الخطأ

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط أكاذيب إسرائيل حول «أسلحة حماس» فى مستشفى «الشفاء»

أهالى المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" يعتصمون خارج مكتب نتنياهو

مصر تدين القصف الإسرائيلى لمدرسة الفاخورة بغزة: جريمة حرب تقتضى التحقيق والمحاسبة