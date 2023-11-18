الجالية المصرية بجدة: تنظيم رحلات لتوصيل المواطنين لصناديق الاقتراع

قال نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج في السعودية ورئيس الجالية المصرية بجدة المهندس أحمد علي حسن، إن أهم مقترحات الاجتماع مع وزيرة الهجرة في الرياض أمس ضرورة حث أبناء الجالية المصرية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد أن المشاركة هي التي تعكس أن هذا استحقاق دستوري، مشيرًا إلى أنه من حق كل أبناء الجالية اختيار رئيسهم من أجل بناء المستقبل.

أحمد علي حسن: الجالية المصرية بالسعودية خلف القيادة السياسية في جميع القرارات

وتابع: "الجالية المصرية في جدة خلف القيادة السياسية في جميع القرارات" مؤكدًا أن الدولة المصرية وفّرت كل شيء للمصريين في الخارج، وعملت مبادرات مثل مبادرة أبناء المصريين بالخارج".

وأشار إلى الجالية المصرية في السعودية هي الأكبر وتتخطى 3 ملايين، مؤكدًا أنه سيتم تنظيم رحلات لتوصيل أبناء الجالية إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة".