السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس حزب الاتحادى الديمقراطى لـ"إكسترا نيوز": مصر تعيش مناخًا ديمقراطيًا لم تعِشه من قبل

حسن ترك
حسن ترك

قال حسن ترك، رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، إن مصر  تعيش مناخًا ديمقراطيًا لم تعِشه من قبل، وهذا ما نشاهده في الانتخابات الرئاسية القادمة، والذي تقدم لها 4 مرشحين.

وأضاف رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الأحزاب المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، لها ثقل سياسي كبير، أبرزها الوفد الذي ساهم في تشكيل تاريخ مصر قديمًا.

ونوه ترك، بأن الشعب المصري لديه الفرصة في اختيار ما يريده على حساب البرنامج الانتخابي لكل مرشح، حيث إن التنوع الذي نراه في المرشحين يساهم في تعدد الأفكار للمواطنين.

وأشار ترك، إلى أن الأحزاب غير المشاركة لديها دور كبير في توعية المواطن المصري في المشاركة بالانتخابات الرئاسية القادمة، والحث على النزول. 

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