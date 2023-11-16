حزب الغد: قرار "المتحدة" منح كل مرشح رئاسي 100 دقيقة إعلانية يخلق أجواء تنافسية

ثمن إسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام حزب الغد، قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بشأن منح كل مرشح رئاسي "100 دقيقة إعلانية" بالتساوي بكافة وسائلها، مؤكدًا أن القرار يصب في صالح العملية الانتخابية، وسيخلق أجواء تنافسية جيدة بين المرشحين وذلك بإعتبار أن الناخب سيشاهد إعلانات المرشحين بوقت متساوي".

وقال سكرتير عام حزب الغد، في بيان له اليوم، إن منح المرشحين مساحة إعلانية متساوية، يدعم اختيارات المرشحين بناء على رؤية سليمة، كما يعكس الصورة المثلى للإعلام في الجمهورية الجديدة، واستكمالًا لفتح الشركة جميع نوافذها الإعلامية أمام المرشحين لعرض برامجهم.

وأكد "إسماعيل" أن منح المرشحين مساحة إعلانية متساوية، يعزز فرصة الناخب المصري في التعرف أكثر على المرشحين للرئاسة خاصة في ظل التوجهات المختلفة التي يعبرون عنها، مشيرا إلى أنه يتيح مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين في التعبير عن أفكارهم وبرامجهم الانتخابية.

وأشار سكرتير عام حزب الغد إلى أن القرار يأتي تأكيدا لموقف الشركة المتحدة الذي أكدت عليه منذ اليوم الأول للسباق الانتخابي بأنها تقف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين الرئاسيين، كما أنه يكفل حق المواطن في المعرفة وإتاحة الفرصة أمامه للتعرف على كل مرشح وتقييم برنامجه الانتخابي، مطالبا المرشحين باستغلال الفرصة في تقديم أنفسهم وما يملكونه من أفكار وبرامج ورؤي للشعب المصري.