مرشحو الرئاسة يشكرون «المتحدة» على «الإعلانات المجانية»: تساعد فى وصول برامجنا إلى المواطنين

رحب المرشحون لرئاسة الجمهورية بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمنح كل مرشح رئاسى «١٠٠ دقيقة إعلانية» مجانية فى كل وسائلها، بالتساوى بين جميع المرشحين.

ووجه المرشح الرئاسى حازم عمر، رئيس حزب «الشعب الجمهورى»، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على قرارها، معتبرًا أنه يخفف الأعباء المالية على الحملات الانتخابية، ويساعد فى وصول برامج المرشحين إلى جموع المواطنين، كما أنه يمنح السباق الانتخابى زخمًا، فى ظل وجود فرص متساوية لجميع المرشحين.

وقال المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رئيس حزب «الوفد»: «كل الشكر للشركة المتحدة، وهذا عهدنا بها دائمًا فى تحقيق الحيادية والشفافية بأهم استحقاق انتخابى على الإطلاق».

ورأى المرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس حزب «المصرى الديمقراطى الاجتماعى»، أن قرار «المتحدة للخدمات الإعلامية» يعكس حرصها على المهنية، واحترام حق الجمهور فى المعرفة، وحق المرشح فى الوصول للناخب.

وطالب «زهران» جميع المؤسسات الإعلامية الرسمية بأن تحذو حذو «المتحدة»، وجميع أجهزة الدولة بالتعامل بحيادية وفقًا لمبدأ تكافؤ الفرص مع جميع المرشحين، كما فعلت الشركة.

ووصف الدكتور محمد سالم، المستشار السياسى للمرشح الرئاسى فريد زهران، منسق «المحور الاقتصادى» ببرنامجه الانتخابى، مبادرة «المتحدة» بـ«الطيبة والممتازة جدًا»، والتى تؤكد وقوف الشركة على مسافة واحدة من الجميع، وهو «أمر كنا نطالب به دائمًا، ونحييها عليه».

وأضاف «سالم»: «حملة المرشح الرئاسى فريد زهران مستعدة بكل قوة للظهور المكثف، لامتلاكها برنامجًا انتخابيًا محترمًا، كما أن لديها ما يكفى من الكوادر الواعدة القوية للتعبير عن مرشحها وأفكاره وبرنامجه بشكل محترم للغاية، ولا تحتاج سوى لهذه الفرصة التى أتاحتها لنا الشركة المتحدة، سواء فى الإعلانات أو الظهور الإعلامى، ما يعيد قدرًا كبيرًا من الزخم للعملية الانتخابية».

وبينت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن الـ«١٠٠ دقيقة إعلانية» الممنوحة لمرشحى الرئاسة ستكون مجانًا بالكامل من الشركة، على أن يكون محتواها وفقًا للضوابط والمعايير التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وتتم إذاعتها فى أوقات مشاهدة جيدة، وبالعدل بين المرشحين.

وشددت على أن هذا القرار يأتى إعمالًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وتشجيعًا للمنافسة الشريفة التى تعود على الوطن بالنفع والفائدة، كما أنه يأتى دعمًا وتأكيدًا لحق المواطن فى المعرفة بالمعلومات الخاصة بالمرشحين وأطروحاتهم المختلفة، وتشجيعًا للمصريين على حقهم فى اختيار مرشحهم بكامل حريتهم، دون الإنحياز إلى أحد، مؤكدة أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.



