الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس التنفيذى لـ"المتحدة": أعددنا خطة مميزة لتغطية الانتخابات ونقف على مسافة واحدة من الجميع

عمرو الفقي الرئيس
عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة المتحدة ستمنح 100 دقيقة إعلانية مجانًا لكل مرشح رئاسي من أجل المساواة بين جميع المرشحين.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن القرار جاء من أجل دعم حق المواطن في المعرفة، لأن المواطن يجب أن يعرف جميع المرشحين، وللتأكيد على أن الإعلام على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وأشار إلى أن الشركة المتحدة تلقت الشكر من جميع المرشحين تقريبًا في الانتخابات الرئاسية، متابعًا: "في أي حملة انتخابية رئاسية قادمة سيكون في دعم لجميع المرشحين بالتساوي".

ولفت إلى أن الشركة المتحدة أعدت خطة كبيرة من أجل تغطية متميزة للانتخابات الرئاسية المقبلة، منوها أن التواجد الإعلامي سيكون بجميع المحافظات لنقل الصورة للمواطن.

وتابع: "هناك تعاون كبير بين قطاع الأخبار والصحافة والتليفزيون، وهيكون في مراسلين في كل حتة وتغطية مميزة بإذن الله".

وفي حالة وجود شكوى من التغطية الإعلامية للانتخابات، قال: "هنعمل خط مخصوص للشكاوى، والناس تقدر تبعت عليه أي ملاحظة".

اقتصادية النواب: منح الشركة المتحدة كل مرشح رئاسى 100 دقيقة قرار يعبر عن الشفافية

عمرو الفقي المتحدة للخدمات الإعلامية مرشح رئاسى كل الزوايا سارة حازم طه

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