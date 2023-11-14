في 4 خطوات.. طريقة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2024 ورموز المرشحين

بدأ الكثيرون يبحثون عن معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2024، تزامنًا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الجديدة 2024، ومعرفة أماكن اللجان الخاصة بهم، من أجل الإدلاء بأصواتهم للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية.

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2024

وتقدم "الدستور" رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية ومكانها في قرى ومراكز ومحافظات الجمهورية، لسهولة الإدلاء بالأصوات الانتخابية للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية 2024.

وفي إطار التسهيل على المواطنين، أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات خدمة الاستعلام عن مكان اللجنة الانتخابية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات، باستخدام الرقم القومى للناخب.

رابط وخطوات معرفة لجنة الانتخابات 2024

1. قم بالدخول على الرابط الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات على هذا الرابط (هنــــــــــــــا).

2. اضغط على "استعلم عن موقفك الانتخابي".

3. قم بكتابة الرقم القومي للناخب.

4. في لحظات سيظهر لك مكان لجنتك الانتخابية.

القائمة النهائية لمُرشحي الانتخابات الرئاسية 2024

وسبق أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، عن القائمة النهائية لمُرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، برموزهم الانتخابية.

ونشرت الهيئة قرارها الذي حمل رقم 28 لسنة 2023 في جريدتيِّ "الأخبار" و"الجمهورية"، حيث نص في مادته الأولى: "تُحدد القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية في الخارج والمقـرر إجراؤها أيام (1، 2، 3) من شهر ديسمبر المقبل، حيث ستُجرى الانتخابات في الداخل أيام (10 و11 و12) من شهر ديسمبر".

الرموز الانتخابية للمرشحين الرئاسيين

وجاءت القائمة النهائية لمُرشحي الانتخابات الرئاسية ورموزهم الانتخابية كالتالي: