الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المستشار جمال التهامي: الشباب سيحملون على أعناقهم الانتخابات الرئاسية

المستشار جمال التهامي
المستشار جمال التهامي

قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، تفاصيل تحركات الحملات الانتخابية للمرشحين، وتحركات الحزب  بأهمية الانتخابات الرئاسية، قائلًا: "إن حزب حقوق الإنسان والمواطنة بدأ في الحراك السياسي الانتخابي اعتبارًا من أول يوم في الدعاية الانتخابية، وكان أول مؤتمر للحزب في محافظة كفر الشيخ في يوم 9 نوفمبر".

وأضاف التهامي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أنه يجب على الأحزاب السياسية في هذه المرحلة أن تنتشر في ربوع مصر، لافتا إلى أن الأحزاب السياسية نظرًا لما لها من كوادر سياسية في المحافظات والمدن والمراكز، والقرى، تستطيع أن تجعل الانتخابات الرئاسية في ذهن ووجدان وأهداف الشباب والمواطنين في هذه المرحلة، ليقوم كل مواطن باختيار رئيسه بنفسه. 

وأوضح أنه قد تلا محافظة كفر الشيخ، مؤتمر بمحافظة القليوبية والذي تم عقده يوم 11 نوفمبر في منطقة شبرا الخيمة، لافتا إلى أنه خلال هذه المؤتمرات يتم مخاطبة عقول الشباب لأن 60% من الشعب المصري في مرحلة الشباب، معقبا: " الشباب هم من سيحملون على أعناقهم الانتخابات الرئاسية".

المستشار جمال التهامي حزب حقوق الإنسان حقوق الإنسان والمواطنة الانتخابات الرئاسية الأحزاب السياسية

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