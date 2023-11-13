"شارك.. الكلمة كلمتك" تصل 14 محافظة لتعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية

حرصت وزارة الشباب والرياضة، بقيادة د.أشرف صبحي على إطلاق سلسلة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى التواصل مع جميع شرائح المجتمع لتعزيز ثقافة المشاركة السياسية لديهم، بجانب المساهمة في تعزيز الوعي السياسي لدى المجتمع والتعريف بأهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية القادمة، الأمر الذي يساهم في دفع عجلة التنمية قدماً نحو الازدهار والتطور، وخدمة الوطن بما يتماشى مع الجمهورية الجديدة ورؤية مصر ٢٠٣٠ .

وواصلت وزارة الشباب، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني للأسبوع الثالث علي التوالي، تنفيذ فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر في الانتخابات الرئاسية القادمة في 14 محافظة هى:[القليوبية، سوهاج، أسوان، القاهرة ، بنى سويف، الإسكندرية، قنا، المنوفية، دمياط، الفيوم، جنوب سيناء، المنيا، البحيرة، الغربية] التي تحمل شعار "شارك.. الكلمة كلمتك"، بمشاركة نحو 3000 شاب وشابة من أعضاء مراكز الشباب وبرلمان الشباب ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ وأعضاء أندية التطوع والفتاة وشباب yly وعدد من الكيانات والقيادات الشبابية بالمحافظات سالفة الذكر تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة .

جاء مجمل الحديث حول اللقاءات الــ14 بالمحافظات سالفة الذكر بالتأكيد علي أن المشاركة في الحياة السياسية تعد ركيزة أساسية لبناء القوة الناعمة بالجمهورية الجديدة وتوجيه رسائل إيجابية للمشاركين بأن يسهموا في العملية الانتخابية عن طريق الادلاء بأصواتهم، وعدم الالتفات إلى الأفكار الهدَّامة.

وتطرقت اللقاءات الي أن المشاركة السياسية تعد ضرورة ملحة خلال الفترة الحالية، وأن التكاتف والتماسك والالتفاف حول قيادتنا السياسية من الأمور المهمة التي يجب أن نسعى إليها، وأهمية إثبات الذات في بناء الوطن، مؤكدًا أن مصر ستظل بلد العزة والكرامة رغم أنف الحاقدين .

وتكثيف البرامج التي تحث الشباب علي المشاركة السياسية لديهم، وزيادة الوعي بأهمية مشاركتهم في الحياة السياسية، وتطوير قدراتهم نحو آليات تفعيل المشاركة السياسية، وكذلك تعزيز الوعي بالقوانين التي تعكس حقوقهم في المشاركة السياسية، وتعميق الوعي لديهم بأهمية الهوية التي تعتبر مدخل للمشاركة السياسية الديمقراطية.

تخلل اللقاءات عقد لقاء حواري بمسرح جامعة بني سويف لــ تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في الإنتخابات الرئاسية بـالمحافظة بمشاركة 250 شابًا وفتاة من ذوي الهمم أصحاب الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية والذهنية وأسرهم وتطرق اللقاء حول الحرص الشديد من الهيئة الوطنية للإنتخابات على تسهيل المهام لدي ذوي الهمم للمشاركة فى الاستحقاق الانتخابي القادم بشكل سهل دون أي صعوبات أو عقبات، وكذلك مع توفي كل السبل لجميع ذوي الهمم لتسهيل الانتخابات عليهم، ومنهم فاقدوا البصر بتوفير ورق برايل للمشاركة الإيجابية في الانتخابات، مع توفير لجان خاصة لهم.