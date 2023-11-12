الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مركز شباب الشهيد أحمد منسي يتأهل لنهائي دوري المراكز بشمال سيناء

دوري مراكز الشباب
دوري مراكز الشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، صعود مركز شباب الشهيد أحمد منسي إلى نهائي دوري مراكز شباب توتال انرجيز في محافظة شمال سيناء، وتنفذه الوزارة للعام العاشر على التوالي، ويقام هذا العام تحت رعاية كريمة من رئيس الجمهورية.

وصعد مركز شباب الشهيد أحمد منسي إلى المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب في محافظة شمال سيناء بعد فوزه الصعب في النصف نهائي على مركز شباب الكوثر بضربات الجزاء الترجيحية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تحرص على توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية.

وأضاف الوزير أن دور مراكز الشباب يهدف إلى اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب من خلال التنسيق مع الأجهزة الفنية في جميع المحافظات ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات لاختيار أفضل لاعبين من مراكز شباب المحافظة من بداية انطلاق المرحلة الأولى من الدوري، لينضموا بعد ذلك إلى منتخب المحافظة؛ للتنافس في بطولة منتخبات المحافظات.

دور ي مراكز الشباب الدكتور أشرف صبحي أشرف صبحي قاعدة الممارسين للرياضة وزارة الشباب والرياضة

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