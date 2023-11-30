5 وسائل مجانية.. طريقة معرفة مقر لجنة الانتخابات الرئاسية بالرقم القومي 2024

تصدر رابط معرفة مقر لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2024 قائمة بحث المصريين بالداخل والخارج خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع بدء إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 في الخارج خلال الأيام الثلاثة المقبلة "الجمعة والسبت والأحد" 1 و2 و3 ديسمبر 2023 بداية من الساعة التاسعة صباحًا مع اختلاف التوقيت بين الدول، وذلك بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية في مختلف الدول.

رابط معرفة مقر لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2024

وتيسيرًا على الناخبين، فعلت الهيئة الوطنية للانتخابات، رابط معرفة مقر لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2024 عبر موقعها الإلكتروني.

ويستعرض "الدستور" طريقة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي للمشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2024 عبر السطور التالية:-

أولا: الدخول إلى رابط موقع االهيئة الوطنية للانتخابات الرسمي من هنا.

ثانيًا: اختيار أيقونة "استعلم عن موقفك الانتخابي".

ثالثًا: ستظهر صفحة جديدة، أدخل الرقم القومي المكون من 14 رقم في المكان المخصص.

رابعًا: اضغط على أيقونة "استعلم".

خامسًا: سيظهر على الفور كافة المعلومات المطلوبة عن مكان اللجنة الانتخابية.

5 وسائل لمعرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

كما أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات 5 وسائل لمعرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي للناخبين للتيسير على المواطنين في التصويت دون أي معوقات.

الوسيلة الأولى: خلال الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات عبر رابط elections.eg. الوسيلة الثانية: خدمة الاستعلام الدليل على خط رقم 141 الوسيلة الثالثة: خدمة الاستعلام بالرسائل القصيرة 5151 الوسيلة الرابعة: الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للانتخابات على الفيس بوك "neaegypt" الوسيلة الخامسة: البريد الالكتروني "[email protected]".

موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 للمصريين في الخارج، وذلك بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية في مختلف الدول، بداية من يوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 على أن يستمر التصويت لمدة 3 أيام.

فيما تبدأ الانتخابات الرئاسية 2024 في داخل البلاد، خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقة 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

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