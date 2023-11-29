بعد بدء الصمت الانتخابي.. تعرف على باقي خط سير العملية الانتخابية 2024

انطلقت اليوم الأربعاء، مرحلة الصمت الانتخابي للمرشحين في الإنتخابات الرئاسية 2024 في الخارج، وتبدأ عملية الصمت الانتخابي في اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وخلال التقرير التالي نوضح الجدول الزمني لعملية الانتخابات الرئاسية بدء من عملية التصويت في الخارج والداخل وعمليات الفرز وإعلان النتيجة.



الجدول الزمني للهيئة الوطنية للانتخابات

-حددت الهيئة 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة أيام 1 و2 و3 ديسمبر.

-8 ديسمبر توقف الحملة الانتخابية في الداخل.

-بدء فترة الصمت الدعائي الثاني للمصريين في الداخل في اليومين السابقين على يوم الاقتراع بالنسبة لتصويت المصريين في الداخل.

-10 و11 و12 ديسمبر تصويت المصريين في الداخل.

-13 ديسمبر انتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

-14 ديسمبر تلقى الهيئة الوطنية الطعون في قرارات اللجان العامة.

-15 و16 ديسمبر البت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج.

-18 ديسمبر إعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية.

-19 ديسمبر استئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة.

-19 و20 ديسمبر تقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا.

-من 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر مدة الفصل في الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.

-4 يناير بدء فترة الصمت الدعائي الأول.

-5 و6 و7 يناير بدء انتخابات الإعادة للمصريين في الخارج وتوقف الحملة الانتخابية.

-7 يناير بدء فترة الصمت الدعائي الثاني.

-8 و9و10 يناير جولة الإعادة للمصريين بالداخل على أن تنتهى عملية الفرز.

-11 يناير إرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالاقتراع.

-12 يناير تلقي الهيئة الوطنية الطعون في قرارات اللجان العامة.

-13 و14 يناير البت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة.

-16 يناير إعلان النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية.