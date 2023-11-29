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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. بدء الصمت الانتخابى لانتخابات المصريين بالخارج

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

يبدأ المصريون فى الخارج الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، الجمعة المقبل، الموافق 1 ديسمبر 2023، ويستمر الاقتراع أيام 1 و2 و3 ديسمبر، وذلك بالتوجه إلى مقار البعثات الدبلوماسية المصرية فى الدول المختلفة. 

وتبدأ فترة اليوم فترة الصمت الانتخابى للانتخابات الرئاسية بالنسبة للمواطنين المصريين الموجودين خارج البلاد، وتحديدًا من الثانية عشرة صباحًا بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وتشهد فترة الصمت الانتخابي توقف الدعاية الانتخابية وكل الأنشطة التى يتخذها المرشح أو حملته الانتخابية من تعليق اللافتات والملصقات، وعقد الندوات والمؤتمرات، والظهور الإعلامى فى وسائل الإعلام المرئية وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، وغيرها من الأنشطة التى تستهدف إقناع الناخب بالبرنامج الانتخابى الخاص بالمرشح.

ويحق لكل مصرى مقيد فى قاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة- أن يدلى بصوته فى العملية الانتخابية، سواء بواسطة بطاقة الرقم القومى، أو جواز السفر السارى المتضمن الرقم القومى.

أول الدول تفتح التصويت فى انتخابات المصريين بالخارج

وتعد نيوزيلندا أولى الدول التى يبدأ فيها التصويت، فى التاسعة صباحًا بتوقيت الدولة الواقعة فى جنوب غرب المحيط الهادئ، فيما تعد دول الساحل الغربى للولايات المتحدة آخر المناطق التى يجرى بها تصويت.

ويجرى تصويت الخارج فى 137 لجنة فرعية موزعة فى مقر البعثات الدبلوماسية بـ121 دولة، ويشرف عليها رؤساء السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج. 

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