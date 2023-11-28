بالأسماء.. "الوطنية للانتخابات" تُعلن تشكيل اللجان الفرعية المشرفة على تصويت المصريين بالخارج

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج، وكذا اللجان الفرعية التى سيدلى المصريون بالخارج فيها بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

كما تضمن القرار تشكيل اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية 2024 من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والعاملين بوزارة الخارجية على النحو الوارد بالكشوف.

ونشرت الهيئة كشوف تشكيل اللجان الفرعية المشرفة علي انتخابات المصريين خارج جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية وجاءت كالتالي: