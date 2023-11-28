الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمود فوزى: حريصون أن يكون المشهد الانتخابى حضارى يرسخ لممارسة سياسية مستقبلية ناجحة

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة عبدالفتاح السيسي، إننا التزمنا بالجدول الزمني الموضوع من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو جدول موضوع طبقًا للقانون بتوقيتات محددة ومواعيد معينة لبدء الدعاية الانتخابية.

وأضاف "فوزي"، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء له مع برنامج "من مصر"، المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أننا استهدفنا الفئات المجتمعية المختلفة، وكان تركيزنا على المصريين في الخارج والهيئات والمؤسسات في الداخل ونعمل حاليًا ونأمل من الله التوفيق فيما هو قادم، مؤكدًا أننا نستهدف كل المصريين ونركز على الشباب والمرأة.

وأوضح فوزي، أن الحملة الانتخابية كان لديها بعض المبادئ والثوابت التي وجه بها المرشح السيسي، حيث كان أول توجيه هو أن الحملة يجب أن تكون غير نمطية وجامعة لكل المصريين وتتحلى بالأخلاق والاتصال الفعال مع جميع الاطراف، مشيرًا إلى أنها مبادئ عامة بسيطة لكن تنفيذها أخذ صور كثيرة جدًا.

وتابع: أبوابنا مفتوحة أمام الجميع، حيث إننا في الحملة تقابلنا مع أناس كثر وسمعنا منهم، حيث بدأنا بالجهات التي أعلنت حبها وتأييدها لمرشحنا ودعينا تلك الجهات كي نشركهم، ونرتب معهم ما الذي يمكن أن يحدث خلال المرحلة المستقبلية.

وأكد فوزي، أننا حريصون كل الحرص على أن يكون المشهد الانتخابي حضاري يرسخ لممارسة سياسية مستقبلية تكون ناجحة، مؤكدًا أن تلك التوجيهات هي توجيهات عامة بالنسبة لمرشحنا وسرنا عليها بكل دقة.

عبدالفتاح السيسي الحملة الإنتخابية المصريين الشباب والمرأة المشهد الانتخابي

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