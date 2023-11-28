"أسيل" حكاية صمود كسر أوجاع سجون الاحتلال (فيديو)

"حالتنا كانت مأساوية لكن صمودنا كسرهم".. بهذه الكلمات وصفت الفلسطينية "أسيل" التي تحررت من سجون الاحتلال الأوجاع التي تواجهها الفلسطينيات الأسيرات داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وخلال تقرير عرضته قناة القاهرة الإخبارية، عبر شاشتها، أكدت خلاله أن "أسيل" الفلسطينية إحدى الأسيرات المحررات ضمن صفقة تبادل الأسرى خلال الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

وروت أسيل للقاهرة الإخبارية قصة صمودها ومعاناتها في سجون الاحتلال جراء ما يمارس ضد الأسيرات بأبشع أنواع القمع والتعذيب ومنعنهن من أي وسائل تواصل وتعرضهن لضغوط نفسية.

وحكت أسيل كيف أن الأسيرات استطعن إخفاء هاز راديو بعيدًا عن أعين إدارة سجون الاحتلال كي يعرفن أخبار الحرب في غزة، حتى جاء خبر أن شقيقها رُزق بمولود أسماه "طوفان الأقصى".